NTV.COM.TR’ye geri dön

MLS'te Los Angeles Galaxy ve Los Angeles FC derbisi: 'El Trafico'da seyirci rekoru kırıldı

MLS'te Los Angeles Galaxy ve Los Angeles FC arasında oynanan maçta seyirci rekoru kırıldı. 'El Trafico' derbisi olarak adlandırılan maçta Rose Bowl Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 82 bin 110 taraftar takip etti.

MLS'te Los Angeles Galaxy ve Los Angeles FC derbisi: 'El Trafico'da seyirci rekoru kırıldı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

MLS'te 'El Trafico' derbisinde Galaxy, Los Angeles FC'yi 2-1 mağlup etti.

Los Angeles Galaxy'ye galibiyeti getiren golleri eski Beşiktaşlı Tyler Boyd ve Riqui Puig kaydetti. Los Angeles FC'nin tek golü ise Ilie Sanchez'den geldi.

El Trafico olarak adlandırılan derbide seyirci rekoru kırıldı.

Karşılaşmayı 82 bin 110 kişi takip ederken bu maç sonrası Batı Konferansı'nda 13. sırada yer alan Los Angeles Galaxy, aldığı galibiyetle puanını 19 yaptı.

Sahadan yenilgiyle ayrılan ve konferans liderliği için mücadele eden Los Angeles FC ise 32 puanda kaldı.

MLS'te Los Angeles Galaxy ve Los Angeles FC derbisi: 'El Trafico'da seyirci rekoru kırıldı - 1
Neymar'a doğayı tahribat cezası

Neymar'a doğayı tahribat cezası

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...