MLS'te Los Angeles Galaxy ve Los Angeles FC derbisi: 'El Trafico'da seyirci rekoru kırıldı

MLS'te 'El Trafico' derbisinde Los Angeles Galaxy, Los Angeles FC'yi 2-1 mağlup etti.



Los Angeles Galaxy'ye galibiyeti getiren golleri eski Beşiktaşlı Tyler Boyd ve Riqui Puig kaydetti. Los Angeles FC'nin tek golü ise Ilie Sanchez'den geldi.



El Trafico olarak adlandırılan derbide seyirci rekoru kırıldı.



Karşılaşmayı 82 bin 110 kişi takip ederken bu maç sonrası Batı Konferansı'nda 13. sırada yer alan Los Angeles Galaxy, aldığı galibiyetle puanını 19 yaptı.



Sahadan yenilgiyle ayrılan ve konferans liderliği için mücadele eden Los Angeles FC ise 32 puanda kaldı.



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