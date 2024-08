Monaco, Furkan Korkmaz'ı kadrosuna kattı

NBA'de 7 yıl boyunca Philadelphia 76ers forması giyen ve geçtiğimiz sezon takas olduğu Indiana Pacers tarafından serbest bırakılan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Fransa Ligi ekiplerinden Monaco Basket ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Transferin açıklanmasının ardından Fransa ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Korkmaz, Monaco'yu seçme sebebini, "Bu organizasyonun ve ekibin büyümesinden ve hırsından her zaman etkilendim. Geçen yıl play-off maçlarını izlerken bu gruptaki potansiyeli gördüm ve oyunumu ortaya koymak ve takımın başarısına katkıda bulunmak için doğru ortamın bu olduğunu düşündüm" sözleriyle açıkladı.



NBA ile Avrupa basketbolu arasında farklılıklar olduğunu aktaran milli basketbolcu, "NBA ve Avrupa basketbolunun kendine has bir tarzı var. NBA atletizmi, hızı ve bireysel yeteneği ön plana çıkarırken, Avrupa basketbolu genellikle takım çalışmasına, stratejiye ve temellere vurgu yapıyor. Avrupa basketbolu daha yoğun ve her topa sahip olma önemli" şeklinde konuştu.



"EUROLEAGUE'İ KAZANMAK MÜMKÜN"



Turkish Airlines EuroLeague'i kazanmak istediklerini söyleyen 27 yaşındaki forvet, "EuroLeague şampiyonluğu önemli bir hedef. EuroLeague'i kazanmak kesinlikle mümkün ancak bu, takımın her üyesinin her gün elinden gelenin en iyisini yapmasını gerektirir. Bu, saha içinde ve saha dışında sıkı çalışma, özveri ve aralıksız çabayla ilgili" diye konuştu.