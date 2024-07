Montella 26 oyuncusunun 23'üne forma verdi: Uğurcan, Ahmetcan ve Bertuğ süre alamadı

STOPERDE EN FAZLA SÜREYİ ABDÜLKERİM ALDI



Montella, savunmada en fazla Abdülkerim Bardakcı'yı sahada tuttu.



Cezası nedeniyle Avusturya maçında forma giyemeyen Abdülkerim, diğer 4 maçın tamamında sahada kaldı ve 360 dakika sahada kaldı.



Bir maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Samet Akaydin de 4 maçta 337 dakika süre aldı. Samet, Hollanda maçında ise sakatlanarak oyundan çıktı.



Hem stoperde hem de orta sahada forma giyen Kaan Ayhan, 5 maçta da şans bulup, 361 dakika sahada kaldı.



Sağ bekte görev yapan Mert Müldür ise 4 maçta 347 dakika şans buldu.



EN AZ SÜRE ALANLAR İRFAN CAN KAHVECİ VE SEMİH KILIÇSOY



A Milli Takım'ın EURO 2024 maçlarında en az süreyi alan iki isim İrfan Can Kahveci ve Semih Kılıçsoy oldu.



Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin turnuvanın büyük bölümünde tedavisi sürdü. İrfan, yalnızca Avusturya karşılaşmasının son bölümünde oyuna girdi ve uzatmalarla birlikte 11 dakika sahada kaldı.



Genç golcü Semih Kılıçsoy ise forma şansını Hollanda ile oynanan çeyrek final mücadelesinde yakaladı. Oyuna 89. dakikada Kaan Ayhan'ın yerine giren Semih, uzatmalarla birlikte 7 dakika mücadele etti.