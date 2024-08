Mourinho: Elimizden geleni yapacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe Lille takımını konuk edecek.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni formatın elemeleri etkilemediğini belirtti.

Her zaman ülke puanı yüksek ekiplerde çalıştığını hatırlatan Mourinho, "Bu tür ülkelerde çalıştığınızda direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz. Aslında bu durum birazcık Tür takımlarının son zamanlarda Avrupa'da aldığı kötü sonuçların sonucu. Sadece Fenerbahçe değil bütün takımlar Avrupa'da yeterli puanı alamadılar. Roma 2 senede 2 final oynadı, Inter ve Atalanta da oynadı. Doğal olarak sıralamada İtalya yükseldi ve 6 takım şu anda orada Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Türk takımlarının da iyi puan toplaması gerekiyor. Bu play-off'ları etkiliyor ve daha zor hale getiriyor. Şampiyon bitiren takım tek tur oynuyor ama 2. sırada olan takımın 3 tur geçmesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Lille başkanını tanımadığını ve haklarında yaptığı açıklamayı umursamadığını dile getiren tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:



"Ne dediği umurumda değil. Thomas Meunier, tecrübeli bir oyuncu. Türkiye'de oynadı, düşüncelerini ifade etmekte özgür, saygı duyuyorum ama benim için ne söylediği önemli değil. Rakiplerin bana karşı olmasını tercih ederim çünkü Portekiz'de meyve veren ağaç taşlanır deriz. Futbolda geçmişiniz, başarılarınız olduğunda bunu ödediğiniz bedel olarak görebilirsiniz. Gazeteciler için de aynı durum geçerli çünkü beni eleştirirseniz ünlü olursunuz."



Mourinho, Adana Demirspor maçından sonra Galatasaray'a yönelik yaptığı açıklamaya ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:



"Emin olduğum bir şey var o da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, saha içine 4 metre girdiğinde kart görmüyor ama ben daha içerde kart görüyorum. Ya da bir oyuncu rakibinin suratına yumruk attığında oyuncu kart görmeyebiliyor. Bunları gördüm. Türkiye liginde oynanan maçlar saha içinde çok çetin geçiyor. Bize karşı oynayan takımlar sahada çok mücadele ediyor, maçları kazanmak kolay olmuyor. Takımlar iyi savunma yapıyor kontra atak yapıyor. Rakibin temposunu düşürmeyi biliyorlar. Bu anlamda zor bir lig burası. Açıkçası ben burayla sözleşme imzaladığımızda başkan bana 'burası kolay bir lig değil' demişti. Her maç zor geçiyor ki haklıydı. İzlediğim ilk hafta maçları bunu bana göstermeye yetti. Burası zorlu bir lig, kolay değil. Sadece üst sıralardaki takımlara karşı oynadığınız maçlar değil."



Penaltılara çalıştıklarını aktaran Mourinho, benzer özelliklere sahip oyuncular arasında rotasyona gideceğini ifade etti.



"UMARIM FERDİ TAKIMDA KALIR"



Jose Mourinho, takımdan ayrılması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu'nun kalmasını tercih edeceğini ama bunun kendi elinde olmadığını dile getirdi.



Ferdi'nin harika bir profesyonel olduğunu vurgulayan 61 yaşındaki teknik adam, "Fikrim şu, her şey hakkında çok şey söyleniyor. Bu dedikodulara çok takılırsanız başınıza bela olur. Ben öyle bir söylemde bulundum. Bir şeyler başarmak isteyen takımlar kadrolarını geliştirmeli ve en iyi oyuncularını kaybetmemeli. Ben Ferdi'nin kalmasını istiyorum ama benim üzerimde bir konu. Kendisi harika bir profesyonel ve çok iyi bir çocuk. Çok iyi antrenman yapıyor, umarım takımda kalır." değerlendirmesinde bulundu.



Şu anda transferden ziyade elindeki hazır oyunculara kafa yorduğunun altını çizen Mourinho, "Dün ve bugün bizler için zor geçti. Hala yenilenme çalışıyoruz. Bizim dezavantajımız, 48 saat önce maç oynadık ama Lille oynamadı. 7 gol atıyorsak 6 gol yemek benim için uygun. Yarın hiç gol yemiyorsak ama gol atamıyorsak bu elenmek demek. Gol yersek yediğimizden çok atmamız gerekiyor. Yarınki maçı oynayacak olmaktan mutlu olmak gerekiyor. Yarın tamam ya da devam maçı ve tadını çıkarmamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.