Murat Sancak'tan TFF başkanlığı açıklaması: Aday olacak mı?

Süper Lig kulüpleri, Kulüpler Birliği Vakfı’nın Maslak’ta bulunan ofisinde TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurulaa gitmesi için noter huzurunda imza toplamaya başladı.



Adana Demirspor Kulübü eski Başkanı Murat Sancak da mavi-lacivertli kulübü temsilen, mevcut başkan Metin Korkmaz’ın vekaletiyle katıldığı toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



“KULÜPLERİ BASKI ALTINA ALMA”



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, kulüpleri baskı altına aldığını savunan Sancak, “Ben başkan değilim biliyorsunuz. Mehmet Büyükekşi, beni ekranda görecek ve rahatsız olacak. Geçen gün katıldığım Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısından sonra bir başkanımızı arıyor ve diyor ki 'Murat Sancak, Adana Demirspor Kulübü Başkanı değil. Sizin toplantınızda ne işi var? Niye alıyorsunuz toplantıya?' Mehmet Büyükekşi, kimin Kulüpler Birliği toplantılarına katıldığına bakma. Tek tek arama. Kulüpleri baskı altına alma. Türk futbolu için ne gerekiyorsa ve hangi adımlar atılması gerekiyorsa onu at. Sen, TFF Başkanı olduğunda sana demiştim ki tüm kulüplere istediğin kadar olanaklar sağla ama çöreklenmiş çeteleri temizlemekle uğraşmazsan sen de diğer federasyon başkanları gibi tarih sahnesinde yerini alacaksın. Onun için senden rica ediyorum. Öyle 18 Temmuz'a filan bırakma. Türk futbolu adına, Türk futbolunun geleceğini düşünüyorsan en erken hangi kararı alman gerekiyorsa lig bitmeden bir karar al ve seçimli genel kurula git. Aday olmak istiyorsan da aday ol. Sana aday olma diyen de yok. Eğer o seçimde de delegelerin bir fazlası seni tercih ederlerse saygı duyarız. Başımızı eğer çıkarız. Ama senden ricam hiçbir kulübü baskı altına alma. İnsanları böyle tehditle terbiye etmeye de kalkmayın.” ifadelerini kullandı.



“FEDERASYON BAŞKANI OLMAYACAĞIM”

TFF Başkanı olma gibi bir düşüncesinin bulunmadığını sözlerine ekleyen Sancak, “Bugün başkanın bana verdiği vekaletle buradayım. Başkanın bana verdiği vekaletle bu toplantıya katıldım. Bana soruyorlar federasyon başkanı olacak mısın, hayır olmayacağım. Öyle bir derdim yok. Öyle bir amacım da yok. Şu anda hiçbir kulüp başkanının şu aday diye dile getirdiği hiç kimse yok. Yani bu son 6 aydır gelişen olaylara baktığınız zaman Türk futbolunda neler yaşadığını hep birlikte gördük. Hakem dövüldü, uluslararası arenaya, bütün dünya futbol otoritelerine karşı rezil olduk. Dünkü oynanmayan bir Süper Kupa maçı.. Bu halde mi olmamız lazım? Futboldaki adaletsizlikler devam ettiği sürece çünkü burada istenilen kulüp düşürülebiliyor, istenilen kulüp de şampiyon yapılabiliyor.” cümlelerine yer verdi.