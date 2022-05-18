NBA Doğu Konferansı finalinin ilk maçını Heat kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics'i 118-107 yenen Miami Heat, seride 1-0 öne geçti.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.05.2022 - 09:48

NBA Doğu Konferansı finalinin ilk maçını Heat kazandı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

Boston Celtics ve Dallas Mavericks, NBA finallerinde

Boston Celtics ve Dallas Mavericks, NBA finallerinde

NBA Doğu Konferansı'nda ilk finalist Miami Heat

NBA Doğu Konferansı'nda ilk finalist Miami Heat

NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi.

Doğu Konferansı lideri Miami Heat, normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics'i mağlup etti.

Ev sahibi Heat'in all-star oyuncusu Jimmy Butler 41 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu. Tyler Herro 18 sayı, 8 ribaunt, Gabe Vincent da 17 sayılık katkıda bulundu. Ömer Faruk Yurtseven ise forma şansı bulamadı.

Celtics cephesinde Jayson Tatum'ın 29 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 4 top çalma ve Jaylen Brown'ın 24 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'DE NİKOLA JOKİC BİR KEZ DAHA MVP

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...