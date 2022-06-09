NBA finalinde Boston Celtics 2-1 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Boston Celtics, Golden State Warriors'ı 116-100 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.06.2022 - 10:02

NBA finalinde Boston Celtics 2-1 öne geçti

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

LeBron James milyarderler listesine girdi: İlk NBA oyuncusu oldu

LeBron James milyarderler listesine girdi: İlk NBA oyuncusu oldu

Golden State Warriors 7'nci, Boston Celtics 18'inci NBA şampiyonluğu peşinde

Golden State Warriors 7'nci, Boston Celtics 18'inci NBA şampiyonluğu peşinde

, NBA finalinde 'a karşı durumu 2-1 getirdi.

NBA final serisi üçüncü maçında Doğu Konferansı şampiyonu Celtics, Batı Konferansı şampiyonu Warriors'ı TD Garden'da ağırladı.

İlk ve son çeyrekte etkili performans ortaya koyan Celtics, pota altı sayılarında rakibine 52-26'lık üstünlük kurarak karşılaşmadan galip ayrıldı.

Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Jayson Tatum 26 sayı, 6 ribaunt, 9 asist ve Marcus Smart 24 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Klay Thompson 25 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.

Serinin 4. maçı, 11 Haziran Cumartesi TSİ 04.00'te yine Celtics'in ev sahipliğinde yapılacak.

MİCHAEL JORDAN KOLEKSİYONU AÇIK ARTIRMADA

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...