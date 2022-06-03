NBA finallerinde ilk galibiyet Boston'dan

3. çeyrek sonlarında Golden State karşısında 15 sayı geriye kadar düşen Boston, özellikle son periyotta ortaya çıkardığı efektif ofansif performansla rakibini yenmeyi başardı. Boston, son periyotta Golden State'e 40-16'lık bir üstünlük yaratmayı başardı ve totalde 120-108'lik galibiyet ile seride ilk adımı atan taraf oldu.



Boston'da 36 yaşındaki emektar pivot Al Horford'un performansı dikkat çekti. Özellikle son periyotta üst üste üçlükler bulan, son 5 dakika içerisinde be bir ara 8 sayı üst üste atan Horford, maçı da 26 sayı ile tamamladı. Jaylen Brown da 24 sayı atarken, oyuna yedek kulübesinde başlayan oyun kurucu Derrick White da 21 sayı ile oynadı. Takımın en önemli yıldızı Jayson Tatum ise 3/17 isabet bulduğu maçta 12 sayı ile skor anlamında sessiz kalsa da 13 de asist ile double double yaptı. Tatum, kariyerinde ilk kez NBA finali oynayan oyuncular arasında en yüksek asist sayısına ulaşan oyuncu oldu.



Özellikle savunmada Boston'a karşı hayli zorlanan Golden State'te ise All-Star guard Stephen Curry 7 üçlük isabeti bulduğu maçı 34 sayı ile tamamladı. Andrew Wiggins de 20 sayı attı. Takımın iki şutöründen Klay Thompson 15, Jordan Poole ise 9 sayıda kaldı.



REKORLAR



Boston Celtics, NBA finalleri tarihinde son periyota 10 sayı ve üzerinde farkla geride girip, 10 sayı ve üzerinde farkla maçı kazanan ilk takım oldu.



Stephen Curry, ilk periyotta tam tamına 6 üçlük isabeti buldu. Bu, NBA finalleri tarihinde herhangi bir periyottaki en yüksek rakam.



BİR SONRAKİ MAÇ



Eşleşmede ikinci maç bir kez daha Golden State'in sahasında pazarı pazartesiye bağlayan gece 03.00'te oynanacak.