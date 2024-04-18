NBA'de 76ers play-off biletini kaptı

Doğu Konferansı'nda 2 play-in maçı yapıldı.

76ers, konuk ettiği Heat'i 1 sayı farkla yenerek play-off turuna yükseldi.



Ev sahibi ekipte Joel Embiid, 23 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete önemli katkı verdi.



Bu sonuçla 76ers, Doğu Konferansı'nda 7. sırayı aldı ve play-off turunda New York Knicks ile eşleşti.



Heat'te ise Tyler Herro'nun 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.



CHİCAGO BULLS DEVAM, ATLANTA HAWKS TAMAM



Doğu Konferansı play-in maçında Chicago Bulls, Atlanta Hawks'ı 131-116 mağlup etti.



Bulls'ta Coby White, 42 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.



Chicago Bulls, Doğu Konferansı play-off'larında 8. sıra mücadelesinde Miami Heat ile karşılaşacak.



NBA'DE PLAY OFF EŞLEŞMELERİ NE ZAMAN?



NBA'de Play-off karşılaşmaları 21 Nisan'dan itibaren başlayacak.