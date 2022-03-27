NBA'de Alperen 27 sayıyla kariyer rekoru kırdı

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Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giyindiği Houston Rockets, Portland Trail karşısında 115-98 kazanarak galibiyete ulaştı. Şengün aynı zamanda 27 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı.

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Lig sonuncusu Rockets, Trail Blazers deplasmanında kazanarak art arda 2. galibiyetini elde etti.



Rockets'ta 27 sayıyla kariyer rekorunu kıran Alperen, sahanın en skoreri oldu. Alperen ayrıca 7 ribaunt ve 3 asist üretti. Jalen Green de 25 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.



Trail Blazers cephesinde Trendon Watford 15 sayı, 10 ribaunt, Drew Eubanks de 14 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.



NETS, HEAT'I DOĞU KONFERANSI'NIN ZİRVESİNDEN İNDİRDİ



Doğu Konferansı'ndaki önemli karşılaşmada Brooklyn Nets, konuk olduğu Miami Heat'i 110-95 mağlup etti. Peş peşe 4. maçını kaybeden Heat, liderliği Philadelphia 76ers'a bıraktı.



Nets'te Kevin Durant 23 sayı, 5 asist, 3 top çalma, Seth Curry 17 sayı ve Andre Drummond 13 sayı, 11 ribauntla oynadı.



Heat'te Bam Adebayo 14, Tyler Herro ve Max Strus 13'er sayı kaydetti. Sahada 8 dakika kalan Ömer Faruk Yurtseven ise sayı atamadı.

RAPTORS-PACERS MAÇININ OYNANDIĞI SALONDA YANGIN ÇIKTI

Toronto Raptors-Indiana Pacers karşılaşmasına, salonun tavanında yer alan hoparlörlerden birinin yanması nedeniyle yaklaşık 70 dakika ara verildi. Mücadele, Raptors 66-38 öndeyken 2. çeyreğin bitimine 4 dakikada kala durduruldu ve salon boşaltıldı.



Doğu Konferansı play-off yarışındaki Raptors, Pascal Siakam'ın 23 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, 3 top çalma ve Scottie Barnes'ın 19 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk performansıyla sahadan 131-91 galip ayrıldı.

SONUÇLAR

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 103-107



Orlando Magic-Sacramento Kings: 110-114 (Uzatmada)



Toronto Raptors-Indiana Pacers: 131-91



Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 127-102



Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 94-98



Miami Heat-Brooklyn Nets: 95-110



Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 113-107



Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 98-115

NBA ALL-STAR, CURRY'DEN TARİHİ REKOR VE BİZİMKİLER