NBA'de ilk finalist Boston Celtics

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi.

Boston Celtics, serinin 4. maçında deplasmanda Pacers'ı 3 sayı farkla mağlup etti.



Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı kaydederken, Jayson Tatum ise 26 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistlik performansla öne çıktı.



Pacers'ta Andrew Nembhard'ın 24 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

FİNALDE KİMLE KARŞILAŞACAK?



Seride durumu 4-0 yapan Boston Celtics, NBA finaline yükseldi.

Batı Konferansı'nda ise Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves karşısında final serisinde 3-0 öne bulunuyor.