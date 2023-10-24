NBA'de yeni sezon için geri sayım: Türk Milli Takımı'ndan 5 basketbolcu yer alıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2023-2024 sezonu sabaha karşı başlayacak.



NBA'in 78. sezonunun açılış gününde iki maç oynanacak. Yeni sezonun ilk karşılaşmasında, son şampiyon Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı ağırlayacak.



Nuggets'a tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandıran oyuncular, maç öncesi yüzüklerini alacak.



Gecenin diğer mücadelesinde 2022 şampiyonu Golden State Warriors, 2021 finalisti Phoenix Suns'ı konuk edecek.



CEDİ VE ÖMER FARUK, YENİ FORMALARIYLA PARKEDE OLACAK



NBA'de Türk Milli Takımı'ndan 5 basketbolcu yer alacak.



Üç takımlı takasla 6 yıldır formasını giydiği Cleveland Cavaliers'tan ayrılan ve San Antonio Spurs'ün yolunu tutan 28 yaşındaki Cedi Osman, yeni takımıyla ilk maçına 26 Ekim Perşembe gecesi, Sloven yıldız Luka Doncicli Dallas Mavericks karşısında çıkacak.



Cedi gibi NBA'de 7. sezonunu geçirmeye hazırlanan bir başka milli oyuncu da Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz olacak.

NBA kariyerinde Cedi'nin 9,7 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Furkan'ın da 7,4 sayı, 2,1 ribaunt ortalamaları bulunuyor.



Utah Jazz'ın temmuz ayında kadrosuna kattığı Ömer Faruk Yurtseven ile Houston Rockets'ta oynayan Alperen Şengün, NBA'de üçüncü sezonlarını geçirecek.



Pivot mevkisinde oynayan iki milli basketbolcudan Ömer Faruk, 5,2 sayı, 4,9 ribaunt, Alperen ise 12,3 sayı, 7,3 ribaunt ve 3,2 asist ortalamalarıyla iki sezonu geride bıraktı.



Chicago Bulls ile iki yönlü sözleşme imzalayan milli basketbolcu Onuralp Bitim, NBA'de ilk sezon heyecanını yaşayacak.



24 yaşındaki basketbolcu, sözleşmesine göre, NBA'de veya Gelişim Ligi'nde (NBA G League) forma giyebilecek. Onuralp, NBA'de normal sezonda en fazla 50 maça çıkabilecek.



NBA EFSANESİ LEBRON JAMES, 21. SEZONUNA GİRİYOR



NBA kariyerinde 21. sezonuna girecek Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, bu alanda Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Robert Parish ve Kevin Willis ile ikinci sıraya yerleşecek. 3 yıl önce emekli olan Vince Carter, 22 sezonla rekoru elinde tutuyor.



Geçen sezon 38 bin 652 sayıya ulaşan 38 yaşındaki James, Kerim Abdülcabbar'ın (38 bin 387) rekorunu kırarak tüm zamanların en skorer ismi oldu.



NBA tarihinde en az 30 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 10 bin asist istatistiğine ulaşan tek oyuncu konumundaki James, bu sezon 1348 sayı daha atması halinde 40 bin sayıyla çıtayı farklı bir seviyeye taşıyacak.

James'in kariyeri göz önünde bulundurulduğunda 40 bin barajı çok uzak görünmüyor. 19 kez all-star seçilen ve geçen sezon 1590 sayı atan James, 2018-19 sezonundan bu yana 1505 sayının altına düşmedi.



James'i yeni sezonda bir rekor daha bekliyor. 54 bin 94 dakika ile tüm zamanların en çok süre alan oyuncuları listesinde üçüncü sırada yer alan James, Abdülcabbar'ın 3 bin 353, Karl Malone'un 759 dakika gerisinde.



Geçen sezon 1954 dakika süre alan James, Lakers'taki son 5 sezonunda 1504 dakikanın altına düşmedi.



GÖZLER 2,24'LÜK ÇAYLAĞIN ÜZERİNDE OLACAK



LeBron James'ten bu yana en dikkat çekici oyuncu olmaya aday 2,24 metre uzunluğundaki Fransız oyuncu Victor Wembanyama, 2023 draftında ilk sıradan seçilerek NBA kariyerine iddialı bir şekilde başladı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın takım arkadaşı Wembanyama, seçtiği forma numarasıyla da (1) NBA'in rekabetçi ruhuna uyum sağlamakta gecikmedi.



19 yaşındaki oyuncu, bu konuyla ilgili soruyu, "1 numarayı giyiyorum çünkü benim için 1 numara olmaktan başka seçenek yok." diyerek yanıtladı.



Gregg Popovich yönetiminde 2013 ve 2014'te üst üste final oynayan, ikincisinde şampiyonluğu kazanan Spurs ile bu sezon neler yapacağı merakla beklenen Wembanyama, sezon öncesi ortaya koyduğu performansla basketbolseverleri heyecanlandırdı.



Wembanyama, bu sezon "Yılın çaylağı" ve "MVP" ödüllerini kazanması halinde Wilt Chamberlain ve Wes Unseld'den sonra bunu başaran üçüncü isim olarak tarihe geçecek.



YILIN TAKASI BUCKS'I DAHA İDDİALI HALE GETİRDİ



NBA'de 2021 yılında şampiyon olarak 50 yıllık özlemine son veren Milwaukee Bucks, Damian Lillard takasıyla kadrosunu daha da güçlendirdi.



Geçen yıl normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı olarak play-off'lara katılan ancak ilk turda Miami Heat'e elenerek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Bucks'a, Lillard ve Giannis Antetokounmpo'dan oluşan yeni ikilisi liderlik edecek.



Savunmaları domine eden Antetokounmpo ile son çeyrekte kontrolü ele almayı seven Lillard'ın güçlü yönleri birbirini tamamlıyor. İki oyuncu da geçen sezonu 30'un üstünde sayı ortalamasıyla tamamladı.



PLAY-OFF'LAR 16 NİSAN'DA BAŞLAYACAK



30 takımın 82'şer maça çıkacağı normal sezon, 14 Nisan 2024'te sona erecek.



Play-off'lara katılacak son 4 takım, kendi konferanslarında 7, 8, 9 ve 10'uncu sırayı alanlar arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek. Play-in maçları 16-19 Nisan tarihlerinde yapılacak.



16 takımın katılacağı play-off'lar 20 Nisan, 2024 NBA Finalleri ise 6 Haziran'da başlayacak.



NBA All-Star hafta sonu, 16-18 Şubat 2024 tarihlerinde Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'da gerçekleştirilecek. 73. NBA All-Star maçında, taraftarlardan en çok oy alan Doğu ve Batı Konferansı'ndan birer oyuncunun seçtiği takımlar karşılaşacak. Manchester City İlkay Gündoğan'ın adını sahasına verdi Haberi Görüntüle