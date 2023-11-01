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Neymar sakatlandı: 10 ay sahalardan uzak kalacak

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık 1 yıl uzak kalacak.

Neymar sakatlandı: 10 ay sahalardan uzak kalacak

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FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın deplasmanda Uruguay'a 2-0 yenildiği maç sırasında sakatlanan ve sahayı gözyaşları içinde terk eden 'ın, ülkesinin Belo Horizonte kentinde yarın takım doktoru Rodrigo Lasmar tarafından ameliyat edileceği açıklandı. 

Brezilya basınında yer alan haberlerde; Sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünde yırtık tespit edilen 31 yaşındaki oyuncunun, sahalardan 10 ay uzak kalacağı ifade edildi.

90 MİLYON EVRO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Sezon başında 90 milyon evro bonservis bedeli karşılığında Fransız takımı Paris Saint-Germain'den, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer olan Neymar, yeni takımında 5 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Neymar sakatlandı: 10 ay sahalardan uzak kalacak - 1
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