Nicolo Zaniolo için Serie A iddiası

Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'ya gönderilen Nicolo Zaniolo, beklentileri karşılayamadı.

Milliyet'in haberine göre, Premier Lig ekibinin opsiyonunu kullanmayı düşünmediği İtalyan oyuncu ile Juventus ve Milan'dan bazı tekliflerin olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın ise Zaniolo için 20 milyon eurodan aşağı bir teklifi kabul etmeyi düşünmediği belirtilirken, futbolcunun EURO 2024'te ülkesi İtalya ile piyasa yapabileceği de düşünülüyor.

Zaniolo, bu sezon Aston Villa ile 31 resmi maça çıkarken, bu mücadelelerde 3 gollük performans sergiledi.