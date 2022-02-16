TFF Başkanı Özdemir: Süper Lig Televizyonu düşüncelerimizin içerisinde var

Futbolda yeni sezonda geçerli olan yayın hakları ihalesinde teklif verme süreci devam ediyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, İhalede gelinen son duruma ilişkin açıklamalar yaptı.



Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından konuşan Özdenmir Süper Lig Televizyonu kurulabileceği mesajını verdi.

İhaleye toplam 15 teklif geldiğini belirten Özdemir, Süper Lig Televizyonu ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"Biz kulüplerimizin yayın gelirlerinden maksimum bedel almalarını isteyen bir federasyonuz. Eğer gelen tekliflerden umduğumuzu bulamazsak Süper Lig Televizyonu gibi bir televizyon kurulup, buradan dekoderler satılması ve buradaki her kulübün satış miktarlarını da göz önünde bulunarak gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimiz içerisinde var.

Her şey cuma günü verilecek tekliflerle ortaya çıkacak. Eğer kulüplerimize uygun, yeterli bir teklif gelmezse bu yol da gündemde. Bu yolu da değerlendirmeye alabiliriz. Daha zaman var. Yeni lig ağustos ayında başlayacak. Bu görüşmeler devam edecektir."



Özdemir, firmaların cumaya kadar daha yüksek bir teklif vermelerini beklediklerini söyledi.

"3. DURUMA GETİREN HAKEMLER AYDAN MI GELDİ?"



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalara değinen Özdemir şöyle konuştu:

“Bir spor kulübü başkanın açıklamasına ben direkt cevap verecek durumda değilim. O kulübün başkanı, şu anda Süper Lig’de 3. durumda. Bunu 3. duruma getiren hakemler aydan mı geldi, Avrupa’dan mı getirdik? Galip gelince hakem iyi, berabere kalınca ve mağlup olunca hakem kötü zihniyetini kabul etmiyoruz. Hatalı kararlar da vardır. Bu kararları VAR’da da düzeltmek durumu olabiliyor. Bazen onlar da kaçırabiliyor. Böyle açıklamaların doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü kendisi galip gelince hakemler iyi, kaybedince hakem sisteminin kötü olması ve sistemin içinde bazı şeyler aramasını doğru bulmuyorum.”

