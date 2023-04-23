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Novak Djokovic Madrid Açık'a katılamayacak

Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, sakatlığı nedeniyle Madrid Açık'a katılamayacak.

Novak Djokovic Madrid Açık'a katılamayacak

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Sırp tenisçi Novak Djokovic, sakatlığı nedeniyle Madrid Açık'a katılamayacak.

Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Djokovic, Madrid Açık'ta mücadele edemeyecek. Hızlı bir iyileşme süreci diliyor ve en kısa sürede kortlarda görmeyi umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Djokovic, Masters 1000 turnuvası Madrid Açık'ta 2011, 2016 ve 2019'da olmak üzere 3 kez şampiyonluk yaşadı.

Daha önce Djokovic'in yanı sıra İspanyol Rafael Nadal da sakatlığı sebebiyle 26 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Madrid Açık'tan çekildiğini açıklamıştı.

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