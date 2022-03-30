Nwakaeme, Beşiktaş karşısında ilk peşinde

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, siyah-beyazlı takım karşısında gol bulması halinde bir sezonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gol attığı sezonu yaşayacak. Yıldız futbolcu atacağı 1 golle de Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşmış olacak.



İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında transfer edilen Nwakaeme, bordo-mavili takımda 4. sezonunu yaşıyor. Söz konusu dönemde 137 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandıran yıldız oyuncu verdiği gol paslarıyla da takıma önemli katkılar sağladı.



BIR SEZONDA ÜÇ BÜYÜKLERE GOL ATMA FIRSATI

Bu sezon İstanbul'un üç büyüklerine karşı sahasında sezonun son maçını oynayacak olan bordo-mavililerde Nwakaeme, bu maçta gol yada goller bulması halinde bir sezonda üç büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı ilk kez bir sezonda gol atma başarısı gösterecek.

Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda Galatasaray'a 2 gol, Beşiktaş'a ise 1 gol atmıştı. 2019-2020 sezonunda ise sadece Beşiktaş'a 1 gol atan oyuncu 2020-2021 sezonunda ise üç büyükleri boş geçti. Bu sezon ise Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 1'er gol sevinci yaşadı.

ÇIFTE HEYECAN

Nwakaeme, Beşiktaş maçında gol bulması halinde hem bir sezonda üç büyüklere gol atma fırsatını ilk kez yaşayacak olurken, hem de bordo-mavili forma altında geçirdiği 4 sezonluk kariyerinin en golcü dönemini yaşayacak.

Nijeryalı futbolcu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 2020-2021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 24 mücadelede 11 gol kaydetti.

Göztepe karşılaşmasında attığı golle 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan ardından Çaykur Rizespor maçını boş geçen bordo-mavili futbolcu, Beşiktaş maçında gol atması durumunda en golcü sezonunu yaşamış olacak.

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