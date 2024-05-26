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Okan Buruk: 25. şampiyonluk için hazırlansınlar

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar." ifadelerini kullandı

Okan Buruk: 25. şampiyonluk için hazırlansınlar

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.

TARAFTARA SESLENDİ

Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından taraftara seslenerek 25. şampiyonluk için çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.

Buruk, "Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar." diye konuştu.

Okan Buruk: 25. şampiyonluk için hazırlansınlar - 1
Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray

Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray

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