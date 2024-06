Okan Buruk Galatasaray'a imzayı attı: Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması

Bir gazetecinin "Jose Mourinho'nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Buruk, "Ben yoktum görüşmelerde. O yüzden payım yok." cevabını verirken Özbek ise "Bence var." dedi. Buruk, "Her takım için teknik direktör önemli. Beşiktaş başarılı bir teknik adamla imza attı. Trabzonspor, Abdullah Avcı gibi başarılı bir teknik adamla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Özbek, "1996-2000'deki başarıyı yakaladık. O dönemde dört yıl üst üste şampiyon olup UEFA Kupası'nı kazandık. Amacımız, o başarıları aşmak. Geçmişle yetinmek istemiyoruz, her türlü fedakarlığa hazırız. Hocama ve ekibime çok güveniyorum." açıklamasında bulundu.

2 senede kazandığımız 3 kupa, Avrupa'da oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'nde adımızı yeniden duyurmak çok önemliydi. İlk gün ne düşünüyorsak şu anda da aynı şekilde devam ediyoruz. Her sene zorlaşarak devam ediyor. Tekrar benimle bu göreve devam etmek isteyen başkanımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Daha nice kupa ve başarılara ulaşacağız

DURSUN ÖZBEK'TEN ERDEN TİMUR AÇIKLAMASI



Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekiliği görevinden ayrılan Erden Timur'u 2016 yılında kendisinin davet davet ettiğini ve forma sponsoru olması için ikna ettiğini belirterek, sonraki dönemde çok güzel çalıştıklarını söyledi.



Erden Timur'a yeni dönemde de devam etmesi için teklifte bulunduğunu anlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yeni dönemde çalışmayacağını ifade etti. Galatasaray diğer kulüplere benzemez. Galatasaray eleştirilere açık ve şeffaf bir kulüp. Tarihi 1905'ten gelmiyor, daha öncesinden geliyor. Her yönetim eleştirildi. Benim ilk dönemimi, rahmetli Mustafa Cengiz'in dönemini hatırlayın. Erden kardeşim için de bu eleştiriler gündeme geldi. Bana 'Daha önceki döneminizdeki gibi değilsiniz' deniyor. Birtakım tecrübeler edindik. Erden kardeşimiz genç ve hassas. Etkilendiğini düşünüyorum. Galatasaray'a vereceği katkılar bitmemiştir, devam edecektir. Kapımız kendisine her zaman açık. 'Tutunacak dalım yok' dediniz ya, Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Böyle bir çınarın ne kadar çok dalı vardır, tutunacak dal ararsan, mutlaka vardır. Tartışılır, eleştirilir ve ortak akıl aranır. Onun için Türkiye'nin en büyük kulübü, Avrupa'nın önemli bir markası. Bunları dikkate almak lazım. Genç olmasının etkisiyle belki böyle bir karar aldı."

Erden Timur'un kendisine kırgın olduğunu düşünmediğini anlatan Özbek, "Ben, onun babası yaşındayım. Başkanıyım. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum ve ben de ona kırgın değilim. Galatasaray'a hizmet etmek için varız. 'Başkan olacaktım, olmadım' Galatasaray'da böyle düşünülmez. Biz borcumuzu hizmet ederek ödüyoruz. Başkanlık sözü, küstüm. Kimse Galatasaray'a küsemez. Yapılanların Galatasaray'ın faydası için olduğunu unutmayın. Hizmet için koltuk davası bizde yok. Bu yüzden dünya markasıyız." diye konuştu.



Özbek, Timur'un ayrılmasının ardından transferleri kimin yürüteceği sorusuna, "Galatasaray Sportif AŞ'deki kadro transferi yürütüyor. Buranın da başkanı dün bendim, bugün de benim. Yapılan bütün transferlerin başında ben vardım, bugün de ben varım. Her olayın sorumlusu başkandır, bunun böyle bilinmesinde fayda var." yanıtını verdi.

Fenerbahçe Kulübünün hafta sonunda yapılacak olağan genel kuruluyla ilgili soru üzerine Özbek, "Bize rakip fark etmez. Aziz Bey ile de Ali Bey ile de çalıştım. Fenerbahçe'yi ilgilendiren konu. En iyisini seçeceklerdir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.