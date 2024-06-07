Okan Buruk Galatasaray'a imzayı attı: Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması

"Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım Galatasaray. Dolayısıyla gerçek 'winner' takım Galatasaray. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz. 2 sene önce beni buraya layık gördüğü için Dursun Özbek'e teşekkür etmek istiyorum.

2 senede kazandığımız 3 kupa, Avrupa'da oynadığımız oyun, Şampiyonlar Ligi'nde adımızı yeniden duyurmak çok önemliydi. İlk gün ne düşünüyorsak şu anda da aynı şekilde devam ediyoruz. Her sene zorlaşarak devam ediyor. Tekrar benimle bu göreve devam etmek isteyen başkanımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Daha nice kupa ve başarılara ulaşacağız

Burada olmaktan Galatasaray'da teknik direktör olmaktan gurur duyuyorum. Ekibimizle birlikte hedef 25 hedef 5. yıldız!

TRANSFER İSTEDİĞİ BÖLGELER



Orta sahada çok iyi oyuncularımız var ama onların dışında bir profil bakacağız. Bize çok büyük katkı sağlayacak bir oyuncu olması önemli. En iyisini getirme konusunda başkanım bize yetkiyi verdi. O anlamda bütçemiz de olacak.

Hücum hattında bize destek olabilecek oyuncular getirmek istiyoruz. Çok iyi çalıştık ve hazırlandık. Doğru oyuncular belirledik. Kampa kadar kadromnuzu tamamlayacağız. Elimizde çok iyi yerli oyuncular var. Emin ve Yunus gibi kadromuzda düşündüğümüz oyuncular da dönecek.

İlkay Gündoğan'ı herkes ister. İyi bir Galatasaraylı ancak bir sene daha Barcelona'da devam edeceğini duydum."

"BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATTI"



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Hocamızla rakam konuşmadık. Çok ciddi söylüyorum boş mukaveleye imza attı. Bunun karşısında yönetim gerekeni yapacak." dedi.

Özbek, "1996-2000'deki başarıyı yakaladık. O dönemde dört yıl üst üste şampiyon olup UEFA Kupası'nı kazandık. Amacımız, o başarıları aşmak. Geçmişle yetinmek istemiyoruz, her türlü fedakarlığa hazırız. Hocama ve ekibime çok güveniyorum." açıklamasında bulundu.

Bir gazetecinin "Jose Mourinho'nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Buruk, "Ben yoktum görüşmelerde. O yüzden payım yok." cevabını verirken Özbek ise "Bence var." dedi.



Buruk, "Her takım için teknik direktör önemli. Beşiktaş başarılı bir teknik adamla imza attı. Trabzonspor, Abdullah Avcı gibi başarılı bir teknik adamla devam ediyor." ifadelerini kullandı.