Okan Buruk: Hedef Avrupa'da kupa

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Başkanvekili Erden Timur, Konyaspor galibiyetiyle gelen şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde;

"HEDEF AVRUPA'DA KUPA"

"Benim hedefim değil, Galatasaray'ın hedefi Avrupa'da kupa. Bunu hep söylüyoruz. Avrupa'da kupalar kazanmak istiyoruz. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir mücadele verdik, tüm takımlara dişimizi geçirdik, kimseye ezilmedik. Yoğun bir sene yaşadık. Düşüncemiz birkaç gün bu şampiyonluğun keyfine varmak. Devamında yeni sezona ve yeni şampiyonluğa hazırlanmak. Her takım şampiyonluk için başlar, biz de 5. yıldız için başlayacağız. İnşallah gelecek sezon aynı eforu sarf ederiz. Sahamızda geçen sene Giresunspor'a, bu sene sadece Fenerbahçe'ye yenildik. Bu önemli. Başta taraftarımıza teşekkürler. Takımı dinamik tutan, güç veren Galatasaray taraftarının büyüklüğüdür."



ERGİN ATAMAN'A TEBRİK MESAJI

"Ergin hocama teşekkür etmek istiyorum. Kendisi çok değerli, çok iyi bir Galatasaraylı. Ona da büyük bir tebrik. Uzun yıllar sonra Panathinaikos'u Final Four'a soktu. Biz de onun başarılar dileğini boşa çevirmedik. Galatasaray'ı şampiyon yaptık, Ergin Ataman şampiyon. Bundan güzel bir akşam olamaz herhalde."

Erden Timur'un açıklamaları ise şöyle;

"OKAN HOCA İLE DAHA NİCE BAŞARILAR OLACAK"

"Bugün şampiyonluk, diğer konuların ve kişilerin hiçbir önemi yok. Burada çok büyük bir ekip var. Ön plana çıkmamaya, görüntü vermemeye çalışıyorum. İnşallah daha nice başarıları olacak Galatasaray'ın. Müthiş bir camia gerçekten. Galatasaray'da tüm başkanların kupaları, şampiyonlukları var, kişilerin önemi yok. Daha nice başarılar olacak Okan Hoca ile."