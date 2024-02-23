Okan Buruk: Kendi seviyemizin çok altında oynadık

"TAKIM OLARAK KAYBETTİK"

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, "Bu bir takım oyunu. Kaybetmemizin nedeni sağ beki sol bek, savunmacılar değil, takım olarak kaybettik. Bunun sorumlusu da hoca olarak benim. Takım olarak kaybettiğimiz için belli oyuncular ve mevkiler üzerinden görmemek lazım. Bugün birçok mevki kötü oynadı. Bunu açık açık söylememiz gerekiyor. Teknik adam bu işin sorumlusudur. Bu da benim sorumluluğumda olan bir şey. Transfer geldi, gelmedi diye yorumlamamak gerekiyor. Futbolda böyle şeyler yaşanıyor. Sacha bizim için çok önemliydi. Mantıklı bir şekilde ayrıldı. Aurier’in Afrika Kupası’ndan sakat dönmesi burada elimizi zayıflattı. Buraya çok moralli geldik. Ligde çok iyi bir oyun ortaya koymuştuk. Ankaragücü maçında da bireysel performanslar çok yüksekti. Bugün bunu oyun içinde tam olarak yakalayamadık. Takımın geneline yayılan olumsuzluklar olabiliyor oyun içinde. Her oyuncuma çok güveniyorum. En iyisini yaptığını biliyorum. Bundan sonra da en iyisini yapacağını biliyorum. Hepsine çok güveniyorum. Bunun çok üstünde oynayacaklarını biliyorum. Bugün bizim için kötü bir gündü. Hedefimiz şampiyon olmak. Türkiye Kupası’nı ve Süper Kupa’yı kazanmak" açıklamasında bulundu.

"PREMİER LİG HAKEMİNDEN DAHA FAZLASINI BEKLİYORSUNUZ"

Okan Buruk, karşılaşmanın hakemlerinin performansıyla ilgili ise "Şampiyonlar Ligi'nde de benzer şeyler yaşadık. O yüzden genel olarak hakem yönetimlerinden memnun ve mutlu değiliz. Nedenini bilmiyoruz ama genel olarak kötü performanslara denk geldik. Premier Lig hakeminden daha fazlasını bekliyorsunuz ama formda bir hakem değildi." değerlendirmesinde bulundu.