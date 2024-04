Okan Buruk: Mayıslar bizimdir diyerek devam etmek istiyoruz

Buruk, ligin 33. haftasında RAMS Park'ta Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Her hafta maçların daha da zorlaştığını aktaran Buruk, "Geçen hafta Alanyaspor, Avrupa yolunda bir takımdı. Bu hafta Pendikspor küme düşme hattından çıkmaya çalışıyor. Rakiplerimizin konsantrasyonları ve istekleri iyi oluyor. Bugün de Pendikspor maçın genelinde iyi oynadı, bizi birçok yerde zora düşürdü." dedi.



Tecrübeli teknik adam, tam kadro olduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Bütün oyuncularım oynamak istiyor, hepsi hazır. Tam kadroyuz. Başlayan, devam eden, sonradan giren ve oynamayan futbolcularımız bizim için çok değerli. Ancak taraftarıyla birlikte şampiyonluğa odaklanmış bir takım var. Ben de oyuncularıma galibiyet için teşekkür ediyorum. Taraftarımız da statta muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Yakaladığımız başarıda payları çok büyük. Camia olarak inandık. Mayıs ayı ve hedefimiz yaklaştı. Sezonun bitmesine 5 maç kaldı. 'Mayıslar bizimdir' diyerek devam etmek istiyoruz. Buna odaklandık. Şampiyonluk için 5 çok önemli maç oynayacağız. Rakibimizin (Fenerbahçe) yarın Sivasspor ile maçı var. İki takımın da hem Avrupa'ya gitmek hem de ligde kalmak isteyen rakiplerle maçı var. Kazanarak devam etmek, rakibimizin ne yaptığına bakmadan kendi işimizi halletmek istiyoruz."



"EGOLARIMIZI BIRAKIP SADECE GALATASARAY'IN BAŞARISINI DÜŞÜNMELİYİZ"



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kalan 5 haftalık süreçte süre alan veya almayan tüm futbolcuların şampiyonluğu düşünmesi gerektiğini söyledi.



Çok iyi oyunculara sahip olduğunu aktaran Buruk, şunları kaydetti:



"Geçen hafta Hakim Ziyech ve Barış Alper Yılmaz'ın kanatlardaki performansı önemliydi. Bu yüzden onlarla başladık. Kaan Ayhan da geçen hafta oyuna girdikten sonra bizi öne taşıdı. Performansı olumluydu. Formayı hak ettikleri için onlar başladı. Diğer oyuncularım da iyi durumda. Onlar da bizim için çok değerli ve önemli. Bunları maç maç değerlendireceğiz. Maçın devamında değişiklikler yaptık. Icardi'nin hafta içinde bir sakatlığı vardı. Birkaç antrenmanı kaçırdı ama son antrenmana çıktı. Biraz da ondan korktuk. Bizim için her gol değerli. Gol krallığı yarışında da önemli bir yolu var. Onu sonuna kadar sahada tutmaya çalışırım ama son 10 dakika sakatlık riskini ortadan kaldırmak için değiştirdim. Elimde çok önemli oyuncu var. Hepsini oynatamıyorum. Süre almayan oyuncularım bugün üzüldü. Bir sonraki gün moral bozukluğuna etki edecek. Oyuna sonradan giren, başlamayan veya yedek kalan oyuncularımın hepsi aynı düzeyde. Bu yolda hepsine ihtiyacımız var. Egolarımızı işin dışında bırakıp sadece Galatasaray'ın başarısını düşünmeliyiz. Son 5 maçımız. Her şeyi bir kenara bırakarak şampiyonluğa odaklanmamız lazım. Oyuncularımdan da bunu istiyorum. Bunu onlarla konuşuyorum ama hepsi insan, oynamak istiyor. "



"Bu oyuncu grubu ile çalıştığım için çok mutluyum." diyen Okan Buruk, "Oyuncularımın hepsi çok karakterli ve düzgün. Takıma olumlu yönde etki etmeye çalışıyorlar. Ancak hepsi insan. Oynamamaya üzülmeler olabiliyor. Ancak sadece 5 maçımız kaldı. Sezonu şampiyon olarak bitirmek zorundayız. Galatasaray taraftarına bir sözümüz var. Onları 24. şampiyonluğa ulaştırmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



"SÖZLEŞMELERİN UZATILMASI MUTLULUK VERİCİ"



Okan Buruk, bazı oyuncuların sözleşmesinin uzatılmasının önemli olduğunu söyledi.



Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili Buruk, "Onlar, bizim için hem insan hem futbolcu olarak çok önemli. Onların takımın başarısındaki payı çok büyük. Sözleşmelerinin uzatılması mutluluk verici. Türk oyuncuların kazandıkları paralar avroya göre düştüğü için her sene sözleşmelerinin yenilenmesi, düzeltilmesi gerekiyor. Bunda da kulübümüz gerekeni yaptı. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



ARDA TURAN'UN EYÜPSPOR İLE SÜPER LİG'E YÜKSELMESİ



Okan Buruk, Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen eski takım arkadaşı ve futbolcusu Arda Turan'ın başarısıyla mutlu olduğunu dile getirdi.



Arda Turan'ın kendisini çok başarılı bulduğunu açıklamasıyla ilgili Buruk, "Arda'yı tebrik ediyorum. Çok başarılı bir sezon geçirdi ve Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıdı. Bence antrenörlük kariyeri için iyi bir başlangıç. İnşallah çok güzel günler geçirir, başarılı ve Galatasaray'ın geleceği için de önemli teknik adamlardan biri olur." diyerek sözlerini tamamladı.

