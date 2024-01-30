Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti

ZAHA'NIN 9. GOLÜ



Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Wilfried Zaha, bu sezon Süper Lig'de 9. kez ağları havalandırdı.



Fildişi Sahilli futbolcu, ligdeki maçlarda daha önce 8 kez topu filelerle buluşturmuştu. Zaha, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bir kez skor üretmişti.



Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz ise bu sezon ligde ilk kez topu ağlara yolladı.



OKAN BURUK REKOR KIRDI



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, alınan bu galibiyetle bir rekora imza attı.



Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.



GALATASARAY DİREKLERE TAKILDI



Karşılaşmada baskılı bir mücadele ortaya koyan Galatasaray, toplarının direkten dönmesiyle büyük şansızlık yaşadı.



Müsabakanın 4. dakikasında Mauro Icardi'nin kafasında top üst direkten auta çıkarken, 41. dakikada Kerem Demirbay'ın yaklaşık 25 metre mesafeden şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.



İkinci yarıda da 56. dakikada Dries Mertens aynı şansızlığı yaşadı.



Maçın 78. dakikasında ise önce Wilfried Zaha'nın şutunda, ardından Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top direğe takıldı.