Okan Buruk: Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak

YABANCI HAKEM KONUSU



Galatasaray'ın iki devrede iki farklı oyun sahaya yansıtması ve yabancı VAR hakeminden sonra maçı yöneten hakemin de yabancı olması halinde düşünceleri sorulan Okan Buruk, hakemler konusunda kendileri için hiç bir problemin olmadığını kaydetti.



Yabancı hakem uygulamasının federasyonun alacağı bir karar olduğunu dile getiren Buruk, "Federasyon ne karar alırsa biz buna uymak zorundayız. Erden Bey'in bir esprisi var. Robot hakem de olsa ona da tamam diyeceğiz ama yani bir yandan yabancı hakemlerle ilgili ben de daha önce söyledim. Yani geçmişte Akhisar'da iken ilk 'yabancı hakem gelsin' diyen belki benimdir ama bir yandan da hep onu söylüyorum. Bugün çok genç bir hakem vardı ve iyi bir maç yönetti. Yine alttan gelen genç hakemlerimiz iyi maçlar yönetiyor bence. Benim görüşüm özellikle VAR odasının bu anlamda daha güçlü bir şekilde olması sahadaki hakemlerin işini daha çok kolaylaştıracak. Ama bizim için bir şey fark etmiyor." ifadelerini kullandı.



"NE OLURSA OLSUN HER TÜRLÜ SAHADAYIZ"



Türk hakemlerine hak ettiği değerin verilmesi gerektiğinin altını çizen Buruk, Halil Umut Meler ve ekibinin hafta içi Liverpool-Atalanta maçını muhteşem yönettiğini hatırlattı.



Buruk, o güveni, o desteği, oradaki rahatlığı Türk hakemlerine verilmesi halinde buradaki maçları yönetmenin çok kolay olacağının altını çizdi. Yabancı hakemle ilgili verilecek kararı bilmediğini anlatan Buruk, "Ne olursa olsun her türlü sahadayız. Her türlü maçı oynamak istiyoruz. Galatasaray olarak Türk futbolu için bu zamana kadar en iyisini hep yapmaya çalıştık. O yüzden bundan sonra da yine sahada olacağız, sahada kalacağız. Ne oluyorsa her türlü karara saygılıyız. Destek olacağız. Her şey mükemmel değil. Türk futbolunda sadece Türk hakemleri kötüymüş gibi gösteriliyor. O yüzden biraz da objektif bakmak lazım. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu. Burada da yöneticiler de bunu sorgulaması gerekiyor. O yüzden bu anlamda söyleyeceklerim bunlar." ifadelerini kullandı.

Oyuncu değişikliklerinin ardından gelen golün maçın gidişatını çok değiştirdiğini de vurgulayan Buruk, şunları söyledi:



"1-0 öne geçmek bence ilk yarıdaki o üzerimizdeki uyuşukluğu attık. Bu maçlar stresli maçlar. Yani bunu da söylemek gerekiyor. Hep kazanmak zorunda olduğumuz maçlar. Geçen haftada kendi sahamızda oynadığımız maçta da bu baskıyı yaşamıştık. Çok da uzun bir ara vardı yani. Uzun aradan sonra tekrar maç oynamak biraz da zor oluyor. O yüzden bugün önemliydi. Bundan sonra bir sonraki maç için hazırlıklarımıza yarın başlayacağız."



Buruk, zor maçları ikinci yarıda çevirmesiyle ilgili soruya ise Alanyaspor'un iyi futbol oynayan, oyunun içerisinde olmaya çalışan bir takım olduğunu kaydetti. Rakip takım ile ilgili bir plan yaptıklarını ifade eden Buruk, "Bugün rakibimizin iki kanat oyuncusunun çok hızlı olması ve hücuma direkt koşularla gitmesini düşündük. Ona göre hazırlandık. İkinci yarıda ise taktiksel bir değişikliğe gittik. Bu değişiklik ile ikinci yarı işimizi çözdü. Planlarımız istediğimiz gibi gitti ve çok da önemli, değerli bir galibiyet aldık." değerlendirmesini yaptı. Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla dönüyor Haberi Görüntüle