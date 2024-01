Okan Buruk'tan penaltı ve hakem tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivas'ın zor deplasmanlardan birisi olduğunu belirtti.



Maç öncesi saha şartlarının yumuşak olduğunu aktaran Buruk, "Maç sırasında da yavaş yavaş bozulan bir sahaydı. Rakibimizin maça 5'li savunmayla başlaması, oyun içerisinde 5-3-2'ye dönmesi, beklediğimiz gibi uzun top, ikinci top ve bizden kaptığı toplarla kontrataklara çıkacağını bekliyorduk." dedi.



İlk yarı oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu vurgulayan Buruk, "İlk yarı iki tane direkten dönen topumuz vardı. İlk yarının sonunda öne geçtik, devamında yine oyunun kontrolü bizdeydi. Rakibimiz çok fazla risk almadı ve arkadaki dizilişi çok fazla bozmadı." diye konuştu.



"BİZİM İÇİN ŞANSSIZ BİR POZİSYONDU"



Okan Buruk, geçiş hücumu ve yüksek toplarla pozisyon bulmaya çalıştıklarını dile getirerek, "İkinci golü bulabilirdik. Takımımı saha kenarından da ileri itmeye çalıştım. Özellikle ikinci golü bulmak için arayışlara girebilirdik. Bu tür maçlarda ikinci golü bulamayınca, kalenizde bir gol de görünce sonucu 1-1'e getirdi. Bizim için şanssız bir pozisyondu." ifadelerini kullandı.



"BERABERLİK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"



Topun kaleye doğru gitmediği anda penaltı pozisyonunun oluştuğunu anlatan Buruk, şöyle devam etti:



"Bunun devamında hücumda hamleler yaptık, iki tane net pozisyona girdik. Bunları atıp yine maçı 2-1 kazanabilirdik ama maçın sonucu 1-1 bitti. Bu anlamda beraberlik bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Burada kazanmak istiyorduk, çok eksik geldik. Bunların hiçbiri tabii ki bizim için bahane değil, oyuncularım için de bahane değil. Sahanın ve hakemin kötü olması, çok fazla eksik bunların hiçbiri bahane değil. Bu maçı kazanmamız gerekirdi. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekirdi. Sivasspor'u mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Tabii ki onlar da bizden puan almak için ellerinden geleni yaptı. Sivasspor'u da oyuncularını da bu anlamda kutluyorum."



Buruk, tüm takımlarda yaşanılan sakatlıklarla ilgili bir soru üzerine, bazen her şeyin üst üste geldiğini söyledi.



Sakat, cezalı ve Afrika Kupası'na giden oyuncularının bulunduğunu hatırlatan Buruk, özellikle Boye'nin, Kaan Ayhan'ın sakat olmasının, Barış Alper Yılmaz'ın cezalı olmasının kendisini zora soktuğunu ifade etti.



"BAZEN FUTBOLUN İÇERİSİNDE HER ŞEYİN ÜST ÜSTE GELDİĞİ DÖNEMLER OLABİLİYOR"



Galatasaray'ın geride kalan kulvarda 31 maç oynadığını aktaran Buruk, "12 tane Avrupa Kupası ve 19 tane lig maçı oynayarak çok uzun bir maratondan geldik. Aslında hiç sakat olmadan geldik, hep dolu dolu kadroyla geldik. Bu dönem hem sakatlık olsun, hem Afrika Kupası ve cezalar aynı anda birleşince bazen futbolun içerisinde her şeyin üst üste geldiği dönemler olabiliyor. Ama bunların hiçbiri bahane değil." dedi.



Buruk, sahaya çıkan 11 futbolcunun her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade etti.



Maçı rahat kazanabileceklerini vurgulayan Buruk, "Ama bunu beceremedik. Her takım için transfer dönemi, transfer döneminin zorlukları oluyor. Ayrılmak ve gitmek isteyen oyuncular, bizim göndermek istediğimiz oyuncular olabiliyor. Bunlarla ilgili planlar da bu ay içerisinde gerçekleşince kadrolarda eksiklikler oluyor." diye konuştu.



YABANCI FUTBOLCU SAYISININ DÜŞÜRÜLMESİ



Okan Buruk, yabancı futbolcu sayısının düşürülmesiyle ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti:



"Bu şekilde Türk oyunculara daha çok süre gelecek. Burada Türk oyuncu sayısı artıyor. Oynayıp oynamamak kaliteyle de alakalı bir şey. Takıma daha iyi katkı verecek oyuncunun oynaması daha doğru. Bu kararı doğru buluyorum, doğru alınmış bir karar olarak görüyorum. Burada hocalar için kafa karışıklığı ortadan kalkmış olacak. İki tane daha Türk oyuncu sayısını artırmış olduk."



"GEÇEN SENE BURADA YAŞANAN BİR VAR ODASI FACİASI VARDI"



Galatasaray lehine verilmeyen penaltı pozisyonunun olduğunu savunan Buruk, pozisyonu telefondan izlediğini söyledi.



Müdahalenin elle olduğunu anlatan Buruk, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Bununla ilgili VAR odasından bir uyarı gelmedi. Çünkü oyuncularımız da çok net bir şekilde gördüler ve itiraz ettiler. VAR odasından ne zaman, nereye uyarı geleceğini de bilmiyoruz. VAR odası farklı bir yer, o yüzden bunu da kafamıza takmayalım. Geçen sene için burada da aynı şeyi söyleyebiliriz. Geçen sene burada yaşanan bir VAR odası faciası vardı, bu bizim lehimize olmuştu, bugün de aleyhimize oldu. Ama dediğim gibi VAR odasını fazla kafamıza takmayalım. İnşallah bir gün bu kayıtları açıklarlar. Geçen sene bizim maçtan sonra açıkladılar, bundan sonra da inşallah açıklarlar. Herkes ne olduğunu ve ne konuşulduğunu daha iyi bilir. Benim gördüğüm pozisyonda direkt elini uzatıyor. Bana karşı verilen penaltıda oyuncum elini açtı, tamam bu penaltı. Yerde de siz elinizi açıyorsanız bunun da penaltı olması gerekirdi. Benim görüşüm böyle, bununla ilgili farklı bir kural ve bizim bilmediğimiz bir şey varsa bunu da açıklarlarsa seviniriz."