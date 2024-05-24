Olaylı derbi soruşturması | Fenerbahçe'de ifade veren 3 isim adli kontrolle serbest bırakıldı

Galatasaray-Fenerbahçe arasında pazar akşamı oynanan derbi maçı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı.



Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek’in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı. Derbide yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İFADEYE ÇAĞRILDILAR



Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, İstanbul Adalet Sarayı'na ifadeye çağrıldı.



Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hulusi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal, ifade için Çağlayan adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosuna geldi. Şüpheliler basın savcısına ifade verdi.

İFADE 4 SAAT SÜRDÜ



Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hulisi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal ifade için Çağlayan adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosuna geldi. Şüpheliler basın savcısına ifade verdi. İfade işlemi yaklaşık 4 saat sürdü.



ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR



Hulisi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal İfadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, basın mensuplarının görüntü almaması için adliyenin özel güvenlik görevlileri eşliğinde yangın merdiveninden sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.