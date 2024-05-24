Olaylı derbi soruşturması | Fenerbahçe'de ifade veren 3 isim adli kontrolle serbest bırakıldı

Galatasaray-Fenerbahçe arasında pazar akşamı oynanan derbi maçı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı.
Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek’in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı. Derbide yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
İFADEYE ÇAĞRILDILAR
Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, İstanbul Adalet Sarayı'na ifadeye çağrıldı.
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hulusi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal, ifade için Çağlayan adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosuna geldi. Şüpheliler basın savcısına ifade verdi.
İFADE 4 SAAT SÜRDÜ
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hulisi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal ifade için Çağlayan adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosuna geldi. Şüpheliler basın savcısına ifade verdi. İfade işlemi yaklaşık 4 saat sürdü.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Hulisi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal İfadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheliler, basın mensuplarının görüntü almaması için adliyenin özel güvenlik görevlileri eşliğinde yangın merdiveninden sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, takımın 1-0'lık Galatasaray galibiyeti sonrası RAMS Park'a gelmişti.
Fenerbahçeli futbolcuların sahanın ortasında bayrak açması sonrası ise Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yöneticiler arasında arbede yaşanmıştı.
Saha içindeki kavgada Başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken, Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve Başkan Dursun Özbek'in şoförü darbe almıştı.
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