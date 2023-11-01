Olaylı Göztepe - Altay derbisinde görevli 4 polis hakkında "ihmal" soruşturması

1'inci Lig'in 15'inci haftasında Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım 2022'de oynanan karşılaşmada Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle Göztepe taraftarı Mehmet Çakır yaralandı.

Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat A., korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu ve maç tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) her iki ekibi de hükmen mağlup saydı.

Çıkan olayların ardından Mehmet Nihat A., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Nihat A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.