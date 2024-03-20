NTV.COM.TR’ye geri dön

Olaylı maçta futbolculara saldıran Trabzonsporlu taraftarlar adliyede

Süper Lig’in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü akşamı Trabzonspor’un kendi saha ve seyirci önünde Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olmasının ardından tribünden atlayıp sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldıran 12 taraftardan 7’si gözaltı işlemlerinin sonrasında bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı.

Olaylı maçta futbolculara saldıran Trabzonsporlu taraftarlar adliyede

17 Mart günü Papara Park Stadyumu'nda ile arasında oynanan karşılaşma istenmeyen olaylara sahne oldu.

3-2 Sarı-lacivertli ekibin üstünlüğü ile biten maç sonrası futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında çok sayıda Bordo-mavili taraftar sahaya girdi.

12 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Çıkan olaylarda Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 12 taraftar karşılaşma sonrasında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan taraftarlar arasında sahaya ilk atlayan maskeli görüntüsü ile dikkat çeken H.Ç. (20), Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı lacivertli oyuncu Mert Müldür’e saldıran E.T. ile sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.

Gözaltına alınan 12 taraftarın 2 gün süren sorgularının ardından bugün 7’si sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi’ne getirildi.

PASSOLİG BAŞKASINA AİT

Öte yandan yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli futbolculara saldıran E.T.’nin başkasına ait Passolig ile maça girdiği, tribünden atlayan ilk taraftar olan maskeli H.Ç.'nin ise Almanya’dan karşılaşmayı izlemek için Trabzon’a geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olur?

Fenerbahçe Süper Lig'den çekilirse ne olur?

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;