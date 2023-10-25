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Olympiakos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Euroleague'de oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alan Anadolu Efes, beşinci maçında Olympiakos karşısında galibiyet almak istiyor. Peki, Olympiakos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olympiakos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Erkek Takımı, THY Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın deplasmanda Yunanistan'ın ekibiyle karşı karşıya gelecek. Peki, Olympiakos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPİAKOS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olympiakos-Anadolu Efes maçı Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMINDA İKİ GALİBİYETİ VAR

Ligde iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor. Anadolu Efes averajla 11'inci, Olympiakos da 9'uncu sırada yer alıyor.

Olympiakos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

AVRUPA KUPALARINDA 806. RANDEVU

Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 806. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 805 karşılaşmada 457 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 558. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 257 kez rakiplerine mağlup oldu.

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