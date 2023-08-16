Omar Fayed kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Omar Fayed hakkında bilgiler

Fenerbahçe, 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed'le 4 yıllık anlaşmaya imza attı. Mısır'ın El Mokawloon ekibinden transfer edilen Omar Fayed, geçen sezon Mısır Süper Ligi'nde 25 maçta forma giydi. İşte, Omar Fayed hakkında tüm bilgiler...



OMAR FAYED KİMDİR?



Omar Fayed, 4 Temmuz 2003 tarihinde Mısır'da dünyaya geldi.



Futbola El Mokawloon altyapısında başlayan ve 2022 yılından itibaren A takım kadrosunda bulunan 20 yaşındaki stoper, toplam 29 resmi maçta forma giydi.



Mısır U20 Milli Takımı'nda 5 maça çıkan ve 1 gol atan Omar, U23 Milli Takımı'yla da 1 maçta yer aldı.



Genç stoper, geride bıraktığımız sezon 29 resmi karşılaşmada forma giydi.



