Ömer Erdoğan: Olayların bu boyuta gelmesinin sebebi Oğuzhan Akgün

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'a 3-2 yenildikleri maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi.



Erdoğan, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, "Karşımızda formda bir takım vardı. Oynadığı maçlara coşkuyla başlayıp çok pozisyona giren bir takımdı. Bunu analiz ederken topun arkasında iyi durup fazla pozisyon vermemeyi hedefledik. Golü bulduk, bunu koruyabilseydik iyi olacaktı. Çok çabuk golü yedik. Gayretli bir Ankaragücü vardı. Taraftarımız da bizi inanılmaz destekledi. Bana göre 1 puanı hak etmiştik. Beşiktaş da çok pozisyona girip bize üstünlük sağlamadı. Üzgünüm." dedi.

"METE KALKAVAN KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA TARAFTARI TAHRİK ETTİ"



Maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu:



"Mete Kalkavan'ı beğeniyordum ama bugünkü performansından hiç memnun kalmadım. Küçük dokunuşlarla taraftarları da tahrik etti. Taraftarlar futbolu biliyor. Canlı görüyorlar. Bize verilen kartlar karşı tarafa verilmedi. Bize basit çalıp karşıya verilmeyince taraftar da bir tepki gösteriyor.

Şiddeti fazla oldu ama maçın sonunda olayların bu boyuta gelmesinin sebebi Beşiktaş'ın yedek oyuncusu Oğuzhan Akgün'dür. Bu yaşta gelip bize ve taraftarlara küfür etmesine çok şaşırdık. Daha futbol camiasında bir şeyler başaramadan böyle gündeme gelmeye çalışıyorsa yanlış yolda. İnsan yetiştirmemiz lazım. Çok üzüntülüyüm bu konuda. Genç futbolculara görev verelim ama bu şekilde oyuncu olamaz. Beşiktaş altyapısını suçlamam. Sadece bu oyuncu, bu hakkı nereden görüyor, taraftarlara küfürlü tepkiyi kimden öğrenmiş kendisine sormak lazım."

"AYNI PENALTIYI BİZE VERİR MİYDİ?



İngiltere Premier Ligi'nde bugün Manchester United-Arsenal maçını izlediklerini ve hakemin nasıl maç yönettiğini gördüklerini söyleyen Erdoğan, "Top çok daha fazla oyunda kalıyor. Küçük müdahalelere faul, olayı uzatmalar bizim ligimize yakışmıyor. İngiltere'de küçük faulleri devam ettiriyorlar, futbola heyecan katıyorlar. Bizim ligimizde her şeye itiraz, yere atmalar. Küçük şeylere faul veriyorlar. Mete hocaya soruyorum penaltı dahil bazı kararları bizim lehimize verebilir miydi? Mağlubiyeti de sırf hakeme yıkmamak lazım ama aynı penaltıyı bize verir miydi? sanmıyorum" dedi.

"TOLGA CİĞERCİ BİZİM İÇİN FIRSAT TRANSFERİYDİ"



Erdoğan, oyuncusu Tolga Ciğerci'ye yönelik şunları kaydetti:



"Geçen sene mevkisinin en iyisiydi. Bizim için de fırsat transferiydi, bonservissiz aldık. Tolga hazırlık kampını takımla geçirmedi. Bireysel anlamda Almanya'da kendini hazır tuttu. Sonuçta takım antrenmanı gibi olmuyor. Antrenmana çıktıktan sonra takip ettik, bir riskti ve oynattık. Sahanın en iyisiydi. Kalecilerimize güveniyoruz. Kaleci transferi düşünmüyoruz. Perşembeye kadar transfer açık, yapabilirsek birkaç oyuncu daha aramıza katacağız. Yusuf Erdoğan da biz göreve gelmeden kulübümüz ilgilendi. Benim beğendiğim, tanıdığım bir oyuncu. Bunun Trabzonspor tarafı da var. Bu maçı atlatmayı bekledik. Perşembe'ye kadar vaktimiz var."