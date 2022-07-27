Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2 ekibine kiralandı

Temmuz 2021'de Fenerbahçe’den bedelsiz olarak Stuttgart’a transfer olan 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon Magdeburg’da kiralık olarak forma giyecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat; "Ömer, kiralık olarak forma giyerek maç yapma fırsatı vermek istediğimiz oyunculardan biri. Hem Ömer'in hem de FC Magdeburg'un bu transferden fayda sağlayacağına inanıyoruz" dedi.



“ÖMER’İN GELİŞİYLE KADROMUZ GÜÇLENDİ”



Magdeburg Sportif Direktörü Otmar Schork, Ömer Faruk Beyaz transferiyle ilgili olarak, "Ömer takımımızın hücumuna canlılık ve esneklik katacak. Ömer'in bizde seviye atlayacağına inanıyorum. Çünkü bizim futbol tarzımız Ömer'e uyuyor" diye konuştu. Magdeburg Teknik Direktörü Christian Titz ise "Ömer'in gelişiyle birlikte kadromuz güçlendi ve hücumdaki yetenekli oyuncu yelpazemiz genişledi" ifadelerini kullandı.



Ümit milli oyuncu, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 4 Bundesliga ve 1 Almanya Kupası maçında görev alırken skora herhangi bir katkı sağlayamadı.