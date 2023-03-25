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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Macaristan ile Bulgaristan takımları arasında UEFA 2024 mücadelesinde düdük çalacak.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

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FIFA kokartlı Türk  Halil Umut Meler, Macaristan ile Bulgaristan takımları arasında 27 Mart Pazartesi günü oynanacak UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da saat 21.45'te başlayacak
müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

BİTİGEN VAR KALKAVAN AVAR

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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