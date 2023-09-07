Özel sporcu Ebru Acer, Avrupa şampiyonu oldu

İngiltere'de düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 3'ü altın 7 madalya kazandı.



Sheffield kentinde yapılan organizasyonda milli sporcular mücadele etti.

Abdullah Öztürk, sınıf 4 kategorisinde Çek Filip Nachazel'i 3-0 yenerek altın madalya kazanırken, Ebru Acer ise tek kadınlar sınıf 11 finalinde Fransız Lea Ferney'i 3-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.



Kübra Korkut da tek kadınlar sınıf 7 kategorisinde Hollandalı Kelly Van Zon'u 3-2 geçerek altın madalya kazandı.

