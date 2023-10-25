Pendikspor'dan ayrılan Osman Özköylü Manisa FK'da

Manisa FK, teknik direktör Osman Özköylü ile anlaştı.



Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen törende Özköylü ile kulüp başkanı Mevlüt Aktan, sezon sonuna kadar geçerli sözleşmeye imza attı.



Özköylü, konuşmasında Manisa FK'nin hedeflerini bildiğini belirterek, "Bu hedefler için var gücümüzle çalışacağız. En kısa sürede skor alan, üst sıralara tırmanan bir takım olmak istiyoruz. Manisa şehri ve Manisa Futbol Kulübü üst ligi hak ediyor." dedi.

"SÜPER LİG'E YÜKSELMEK EN BÜYÜK ARZUMUZ"



Müsabakaları, onarım sürecinin tamamlanmasını bekledikleri Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamayı istediklerini aktaran Özköylü, "Manisa 19 Mayıs Stadı'na geçmek bizim için çok önemli. 19 Mayıs Stadı ile birlikte şehirle bir sinerji oluşturup hedeflediğimiz Süper Lig'e yükselmek en büyük arzumuz." diye konuştu.



Kulüp başkanı Aktan da Osman Özköylü'ye görevinde başarılar dileyerek, "Osman Zeki Korkmaz ile istemediğimiz, üzüldüğümüz bir ayrılık yaşadık. Hakikaten bizim için zor bir ayrılık oldu ama futbolda bunlar var. Bugün de Osman Özköylü hocamız ile bir kader birliği yapıyoruz. Hocamızla uzun yıllardır tanışıyoruz zaten. Futbolu seven, futbolun gelişmesi için çalışan biri. Hocamız bu ligi iyi bilen ve geçen sezon bu ligde play-off şampiyonluğu yaşamış bir isim. Takımımıza gereken enerjiyi, bilgi ve birikimi katarak bizleri yukarılara taşıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.