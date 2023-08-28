Pep Guardiola, Jose Mourinho'nun rekorunu kırdı

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Premier Lig tarihine geçti.



Premier Lig'de Mancehster City deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 yendi. Bu maçın ardından Guardiola, Premier Lig'de 200 galibiyetle en kısa maç süresinde uzanan teknik direktör rekorunu kırdı.



Guardiola, Premier Lig'de 269 maçta 200 galibiyete ulaşan bunu en kısa sürede başaran menajer oldu.



Guardiola, meslektaşı Jose Mourinho'dan 57 maç daha az oynayarak Portekizlik çalıştırıcıyı geçti ve rekoru kırdı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, Premier Lig'deki 269 maçta 5 şampiyonluk yaşadı.



Mourinho, Premier Lig'de Chelsea, Manchester United ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.



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