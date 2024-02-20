Pep Guardiola'dan yıldızı futbolcu Kalvin Phillips'e özür

2022 Dünya Kupası dönüşünde futbolcusu Kalvin Phillips için "Fazla kilolu" diyen Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiliz futbolcusundan basın toplantısında özür diledi.



Phillips'in açıklamaları kendisine sorulan Pep Guardiola ise, "Evet, üzgünüm. Ondan özür diliyorum. Özür dilerim. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.



Kiralık olarak West Ham United forması giyen futbolcu, verdiği röportajda Pep Guardiola'nın bu sözünün kendisi için çok yıkıcı olduğunu dile getirmişti.



"GÜVENİM BÜYÜK DARBE ALDI"



Phillips yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'ndan sonra muhtemelen en zoru Pep'in çıkıp fazla kilolu olduğumu söylemesiydi. Bunu yapmakta haklıydı ama bunu yapmanın farklı yolları var. Onunla aynı fikirde değildim ama açıkçası kendime olan güvenim ve City'de hissettiklerim büyük bir darbe aldı. Ailem de bu durumdan memnun değildi. Özellikle annem. Bu sadece bir yanlış anlaşılmaydı ve sanırım hedef kilomun 1,5 kg üzerinde geri dönmemden dolayı çok sinirlendi" demişti.

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