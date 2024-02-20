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Takım arkadaşlarından Icardi'ye doğum günü kutlaması

Galatasaray, Sparta Prag maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesinde sarı-kırmızılı takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin doğum günü kutlandı.

Takım arkadaşlarından Icardi'ye doğum günü kutlaması

, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Geniş alanda top kapma çalışmasıyla süren idman, topa sahip olma çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

AVRUPA MAÇI İÇİN SON İDMAN YARIN

Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı antrenmanla Sparta Prag karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Antrenman öncesinde sarı-kırmızılı takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin doğum günü kutlandı. Teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları pasta kesip, Icardi'yi tebrik etti.

Takım arkadaşlarından Icardi'ye doğum günü kutlaması - 1
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