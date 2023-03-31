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Pep Guardiola'dan Türkiye mesajı

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, depremlerde zarar görenler için yardım çağrısında bulundu.

Pep Guardiola'dan Türkiye mesajı

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım çağrısı yaptı. 

Türkiye Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Guardiola'nın yardım çağrısı yer aldı.

"YARDIM GÖNDERMEK İSTİYORUZ"

Paylaşımda, başlatılan "Omuz Omuza" kampanyasına değinilerek, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Guardiola ise paylaşılan videoda, "Manchester City adına Türkiye ve Suriye'de yaşanan trajedi için yardım göndermek istiyoruz. Lütfen bağışlayabileceğiniz herhangi bir şey varsa bağışlayın. Biz, Manchester City adına yapacağız. Umarım herkes aynısını yapabilir." diye konuştu.

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