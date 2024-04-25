PFDK kararları açıklandı: 7 Süper Lig kulübüne ceza

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 19.04.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 408, SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108, DOĞU ÜST TRİBÜN 415, GÜNEY ALT TRİBÜN 121 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 19.04.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 320.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜN 405 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



3- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı METİN KORKMAZ’ın, 20.04.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR–YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, 20.04.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR–TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 20.04.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR–TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6- GALATASARAY A.Ş.’nin, 21.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 105, 106, GÜNEY TRİBÜN 119, 120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASIile cezalandırılmasına,



7- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 02.04.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



8- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 22.04.2024 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR–KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka bitiminden en erken 60 dakika sonrasına kadar saha aydınlatmasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ÜMRANİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN K-E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ÜMRANİYESPOR Kulübünün sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- KOCAELİSPOR Kulübünün, 22.04.2024 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR–KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü antrenörü YASİN KURT ’un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- TUZLASPOR A.Ş. Kulübünün, 20.04.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR–TUZLASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- EYÜPSPOR Kulübünün, 20.04.2024 tarihinde oynanan EYÜPSPOR–BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 130.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN E-B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



12- AHLATCI ÇORUM FK’nın, 21.04.2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-ADANASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN D6 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



13- ADANASPOR A.Ş.’nin, 21.04.2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-ADANASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A1 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 21.04.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.–ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, stadyumdaki anons sisteminin çalışır vaziyette bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- SERİK BELEDİYESPOR Kulübünün, 21.04.2024 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR–ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi ERHAN KAŞ’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINAVE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi ERHAN KAŞ’ın, rakip takım mensubuyla kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi ERHAN KAŞ’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi İBRAHİM ŞAHİN’in, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA DALDAL’ın, müsabaka güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel olarak ihlal ederek sebep olduğu saha olayı nedeniyle 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü ÖZHAN KESKİNKALE’nin, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 5.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu OĞUZHAN DOĞAN’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 5.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu UĞUR MUSTAFA TÜRK’ün, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 5.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi CENGİZ DOĞAN’ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi YUNUS KÜÇÜK’ün, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu MEHMET DEMİRÖZÜ’nün, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu EYÜP KOZAN’ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.’nin, 21.04.2024 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR–ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. sporcusu HAKAN ÇEVİK’in, rakip takım mensubuyla kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- BUCASPOR 1928 Kulübünün, 21.04.2024 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-ESENLER EROKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BUCASPOR 1928 Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BUCASPOR 1928 Kulübü antrenörü KUBİLAY ŞENDURUR ’un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK’nın, 21.04.2024 tarihinde oynanan BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.-ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu HÜSEYİN CİHAN AVCU’nun, 21.04.2024 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, 21.04.2024 tarihinde oynanan KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, 21.04.2024 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR–İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 21.04.2024 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 33.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- SOMASPOR Kulübü antrenörü ABDULLAH FİLİK ’in, 21.04.2024 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-SOMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- UŞAKSPOR A.Ş.’nin, 21.04.2024 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.–MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ idarecisi ZAFER SAK’ın, 21.04.2024 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.–MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ antrenörü AHMET DAĞ ’ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



26-52 ORDUSPOR FK’nın, 21.04.2024 tarihinde Yeni Ordu Stadyumunda oynanan 52 ORDUSPOR FK-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada 52 ORDUSPOR FK antrenörü RECEP ASIL’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR Kulübünün, 21.04.2024 tarihinde Yeni Ordu Stadyumunda oynanan 52 ORDUSPOR FK-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR Kulübü sporcusu ENES İSLAM İLKİN’in, rakip takım antrenörüne yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.250.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,



28- EDİRNESPOR Kulübünün, 21.04.2024 tarihinde oynanan EDİRNESPOR–MARDİN 1969 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- MARDİN 1969 SPOR Kulübü görevlisi METİN KERELTİ’nin, 21.04.2024 tarihinde oynanan EDİRNESPOR–MARDİN 1969 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR Kulübünün, 21.04.2024 tarihinde oynanan KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ–GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- KEMERKENT BULVARSPOR Kulübünün, 21.04.2024 tarihinde oynanan ANADOLU ÜNİVERSİTESİ–KEMERKENT BULVARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KEMERKENT BULVARSPOR Kulübü görevlisi ENGİN MAVZER’in, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- KARŞIYAKA Kulübünün, 21.04.2024 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-HACETTEPE 1945 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübü görevlisi METEHAN TAŞOVA’nın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübü görevlisi EMİRHAN KILIÇ’ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübü görevlisi CAN ARIKAN AKERDEM ’in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübü antrenörü KORHAN ÖZEN’in, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübü idarecisi İLKER AKPINAR’ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübü görevlisi MUSTAFA GİRAY’ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübü görevlisi ALARA UFACIK’ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



33- HACETTEPE 1945 SPOR Kulübü idarecisi MURAT GÜNEŞ’in, 21.04.2024 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-HACETTEPE 1945 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



34- ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübünün, 21.04.2024 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞE SPOR–AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü teknik sorumlusu ÖZGÜR SAĞLAM’ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



35-TPAO BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, 21.04.2024 tarihinde oynanan TPAO BATMAN PETROL SPOR A.Ş.–PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,



36- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.’nin, 21.04.2024 tarihinde Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadında oynanan ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ–DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. kaleci antrenörü HASAN BERBER’in, Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. görevlisi VEDAT ATA’nın, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. görevlisi VEDAT ATA’nın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



37- GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR Kulübü kaleci antrenörü SERHAT KARTAL’ın, 21.04.2024 tarihinde oynanan GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR-23 ELAZIĞ FK TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



38- SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübünün, 21.04.2024 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR-ARMONİ ALANYA KESTELSPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübünün, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 15.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA KALAFATOĞLU’nun, cezaya uyulmaması nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü sporcusu MANSUR ÇALAR’ın, müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü sporcusu MANSUR ÇALAR’ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü sporcusu ZAFER GÖKHAN’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü sporcusu MEHMET SALİH YİĞİT’in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü sporcusu MUHAMMED ARİF SOYSAL’ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü sporcusu MUHAMMED ARİF SOYSAL’ın, rakip takım sporcularına yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü sporcusu FURKAN KOPUZ’un, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü masörü İLYAS SÜREN hakkında, cezaya uymama eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA ,



39- ARMONİ ALANYA KESTELSPOR Kulübü teknik sorumlusu YUSUF TOKAÇ hakkında, 21.04.2024 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR-ARMONİ ALANYA KESTELSPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Karar verilmiştir."

