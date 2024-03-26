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PFDK kararları ne zaman açıklanacak? Gözler TFF'ye çevrildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarının ne zaman açıklanacağı, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından TFF tarafından PFDK kararlarının açıklanması bekleniyor. Peki, PFDK kararları ne zaman açıklanacak?

PFDK kararları ne zaman açıklanacak? Gözler TFF'ye çevrildi

ve arasında oynanan olaylı maçın ardından gözler kararlarına çevrildi. Futbolseverler ise PFDK kararlarının açıklanacağı tarih için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan () gelecek açıklamayı bekliyor. İşte ayrıntılar.

PFDK KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PFDK kararları ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerinin bu hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

13 KİŞİDEN 8'İ SERBEST BIRAKILDI

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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