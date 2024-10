PFDK'dan Okan Buruk'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a Kasımpaşa maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Galatasaraylı futbolcu Batshuayi'ye de 117 bin TL para cezası verildi.



PFDK KARARLARI ŞÖYLE:



"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 03.10.2024 tarih ve 13 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- GALATASARAY A.Ş.’nin, 28.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, 207, DOĞU TRİBÜN 112, 113, GÜNEY TRİBÜN 119, 120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK’un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 29.09.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 30.09.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 336.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT C, BATI TRİBÜN BATI ALT C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,



4- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 30.09.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A-B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- GALATASARAY A.Ş. sporcusu MICHY BATSHUAYI’nin, 21.09.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, Kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)



7- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK’nın, 27.09.2024 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN C ve D numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK idarecisi ONUR GİRDAP’ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK idarecisi ONUR GİRDAP’ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- ERZURUMSPOR FK’nın, 27.09.2024 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MİSAFİR TRİBÜNÜ 1 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



9- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübünün, 28.09.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BORDO SPORTİF AŞ KAPALI TRİBÜN BORDO SPORTİF AŞ A ve ESKİ KAPALI (BATI) ESKİ KAPALI A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 28.09.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A-B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



11- SAKARYASPOR A.Ş. teknik sorumlusu SUAT KAYA’nın, 29.09.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, 29.09.2024 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



13- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. antrenörü ŞENOL CAN’ın, 30.09.2024 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- KOCAELİSPOR Kulübünün, 30.09.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ŞANLIURFASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu NUMARALI ALT VİP TRİBÜN 114 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON ALT 101-126 ve DOĞU MARATON ÜST 327 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



15- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 30.09.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ŞANLIURFASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü Başkanı MEHMET GİRAY KÜÇÜK’ün, devre arasında ve müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü Başkanı MEHMET GİRAY KÜÇÜK’ün, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü görevlisi CİHANGİR GÜNER’in, devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 29.09.2024 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- ALTAY Kulübünün, 29.09.2024 tarihinde oynanan ALTAY-FETHİYESPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- ALTINORDU Kulübü kaleci antrenörü VOLKAN ERTEN’in, 29.09.2024 tarihinde oynanan ALTINORDU-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü sporcusu EMRE SAĞLIK’ın, 29.09.2024 tarihinde oynanan ALTINORDU-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- MENEMEN FK’nın, 28.09.2024 tarihinde oynanan MENEMEN FK-ARTI DEĞER VAN SPOR FK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MENEMEN FK sporcusu SEÇİM CAN KOÇ’un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- MERKÜR JET ERBAASPOR Kulübünün, 29.09.2024 tarihinde oynanan MERKÜR JET ERBAASPOR-KARAMAN FK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MERKÜR JET ERBAASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- SOMASPOR Kulübü teknik sorumlusu ERMAN GÜRAÇAR’ın, 29.09.2024 tarihinde oynanan SOMASPOR-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SOMASPOR Kulübü kaleci antrenörü SÜLEYMAN KÜÇÜK’ün, TFF mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SOMASPOR Kulübü sporcusu YİĞİT UTKU GÖK’ün, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SOMASPOR Kulübü sporcusu KADİR KARIŞ’ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. sporcusu KAAN DENİZ YILMAZ’ın, 29.09.2024 tarihinde oynanan SOMASPOR-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 29.09.2024 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-KARŞIYAKA Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübü sporcusu ENES YILMAZ’ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- 23 ELAZIĞ FK sporcusu EMİN ALTUNAY’ın, 29.09.2024 tarihinde oynanan 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ-DÜZCE CAM DÜZCESPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübü sporcusu BERKAY EKİCİ’nin, 29.09.2024 tarihinde oynanan 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ-DÜZCE CAM DÜZCESPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. antrenörü NECDAT BOLAT’ın, 29.09.2024 tarihinde oynanan SİLİFKE BELEDİYE SPOR-KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- KEMERKENT BULVARSPOR Kulübü görevlisi KORAY KÜÇÜK’ün, 29.09.2024 tarihinde oynanan KEMERKENT BULVARSPOR-TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR Kulübü teknik sorumlusu YUSUF TOKAÇ’ın, 29.09.2024 tarihinde oynanan KEMERKENT BULVARSPOR-TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR Kulübü teknik sorumlusu YUSUF TOKAÇ’ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, 29.09.2024 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü görevlisi İBRAHİM ÖZTÜRK’ün, rakip takım sporcularına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. Başkanı HÜSEYİN OK’un, 29.09.2024 tarihinde oynanan KUŞADASISPOR-BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- BURSASPOR Kulübünün, 29.09.2024 tarihinde oynanan BURSASPOR-MUŞ SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



33- MUŞ SPOR Kulübünün, 29.09.2024 tarihinde oynanan BURSASPOR-MUŞ SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MUŞ SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MUŞ SPOR Kulübü sporcusu EFE KARAOĞLU’nun,müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



34- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 29.09.2024 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-BALIKESİRSPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 23.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübünün rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30’undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübü antrenörü SAİM AKTİ’nin, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübü antrenörü SAİM AKTİ’nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



35- UŞAK SPOR A.Ş.’nin, 29.09.2024 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



36- ALİAĞA FUTBOL A.Ş.’nin, 28.09.2024 tarihinde oynanan ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, stadyumda müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



37- YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR Kulübü antrenörü İSMAİL AKSU’nun, 28.09.2024 tarihinde oynanan ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



38- 10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FK’nın, 28.09.2024 tarihinde oynanan ÇANKAYA SPOR-10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FK Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



39- VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübünün, 29.09.2024 tarihinde oynanan PAZARSPOR-VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



40- AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu OĞUZ AKSOY’un, 29.09.2024 tarihinde oynanan ÇORLU SPOR 1947-AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



41- KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübünün, 29.09.2024 tarihinde oynanan KARABÜK İDMANYURDU-BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübü Başkanı ADEM AYDIM hakkında, müsabaka sonrası akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat edilen disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Aynı müsabakada KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübü sporcusu ENGİN BEKDEMİR’in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



42- BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Kulübü sporcusu CİHAN AYDIN’ın, 29.09.2024 tarihinde oynanan KARABÜK İDMANYURDU-BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



43- 52 ORDUSPOR FK’nın, 29.09.2024 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada 52 ORDUSPOR FK masörü OĞUZ KAAN BAŞTUĞ’un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



44- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.’nin, 28.09.2024 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.-7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. idarecisi TARIK EMRE AŞIK’ın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 67.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



45- BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR Kulübü masörü ŞENOL ESENDEMİR’in, 28.09.2024 tarihinde oynanan BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR-ORDUSPOR 1967 A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



46- ORDUSPOR 1967 A.Ş.’nin, 28.09.2024 tarihinde oynanan BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR-ORDUSPOR 1967 A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ORDUSPOR 1967 A.Ş. Başkanı İSA AKÇAY’ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ORDUSPOR 1967 A.Ş. Başkanı İSA AKÇAY’ın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 4,5 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 101.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ORDUSPOR 1967 A.Ş. idarecisi AKIN ÇİÇEK’in, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ORDUSPOR 1967 A.Ş. idarecisi AKIN ÇİÇEK’in, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ORDUSPOR 1967 A.Ş. görevlisi ERDAL DOLMA’nın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ORDUSPOR 1967 A.Ş. görevlisi ERDAL DOLMA’nın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ORDUSPOR 1967 A.Ş. antrenörü BURAK SARI’nın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ORDUSPOR 1967 A.Ş. antrenörü BURAK SARI’nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ORDUSPOR 1967 A.Ş. görevlisi FURKAN KÖYMEN’in, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ORDUSPOR 1967 A.Ş. görevlisi FURKAN KÖYMEN’in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ORDUSPOR 1967 A.Ş. sporcusu OĞULCAN İNANÇ’ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik hakaretleri nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.125.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



47- AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, 29.09.2024 tarihinde oynanan AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 23.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



48- ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu ETHEM ERCAN PÜLGİR’in, 29.09.2024 tarihinde oynanan AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



49- ERCİYES 38 FUTBOL SPOR Kulübünün, 29.09.2024 tarihinde oynanan ERCİYES 38 FUTBOL SPOR-DENİZLİSPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



50- İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 29.09.2024 tarihinde oynanan İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-NİĞDE BELEDİYESİ SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Başkanı İHSAN ÇORUHLU’nun, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 67.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Başkanı İHSAN ÇORUHLU’nun, kendi takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 51.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



51- BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.’nin, müsabakalarını oynayacağı kriterlere uygun stadyum bilgisini ve saha tahsis belgesini süresinde Federasyona bildirmemesinden dolayı statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



52- TÜRKMETAL 1963 SPOR Kulübünün, müsabakalarını oynayacağı kriterlere uygun stadyum bilgisini ve saha tahsis belgesini süresinde Federasyona bildirmemesinden dolayı statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



53- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübünün, müsabakalarını oynayacağı kriterlere uygun stadyum bilgisini ve saha tahsis belgesini süresinde Federasyona bildirmemesinden dolayı statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



54- YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübünün, müsabakalarını oynayacağı kriterlere uygun stadyum bilgisini ve saha tahsis belgesini süresinde Federasyona bildirmemesinden dolayı statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."