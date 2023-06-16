Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. şampiyonluğunu elde etmek için sahaya çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, ligin play-off finalinde yarın Pınar Karşıyaka ile deplasmanda oynayacağı maçtan üstün ayrıldığı takdirde seriyi 3-0 kazanacak ve şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. İşte, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçının detayları...



HEYECAN DOLU MAÇA DAİR DETAYLAR



Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.



Karşılaşma beIN SPORTS 5 ve beIN SPORTS HABER kanallarından canlı yayınlanacak.



15 ŞAMPİYONLUK YAŞADI



Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, ligde 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.



Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.



Anadolu Efes, Süper Lig'de son olarak 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı.







