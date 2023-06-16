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Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i konuk edecek. Seride 2-0 üstün durumda bulunan Anadolu Efes, müsabakayı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Müsabakayı Pınar Karşıyaka'nın kazanması halinde dördüncü karşılaşma oynanacak. Peki, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

, Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde 16. şampiyonluğunu elde etmek için sahaya çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, ligin play-off finalinde yarın ile deplasmanda oynayacağı maçtan üstün ayrıldığı takdirde seriyi 3-0 kazanacak ve şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. İşte, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçının detayları...

HEYECAN DOLU MAÇA DAİR DETAYLAR

Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşma beIN SPORTS 5 ve beIN SPORTS HABER kanallarından canlı yayınlanacak.

15 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, ligde 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes, Süper Lig'de son olarak 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı.



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