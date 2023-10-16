Pınar Karşıyaka-Filou Oostende maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Belçika'dan Filou Oostende, Almanya'dan Ewe Baskets Oldenburg ve Fransa'dan SIG Strasbourg ile mücadele edecek Pınar Karşıyaka, organizasyonda 6. sezonuna çıkacak. İşte, Pınar Karşıyaka-Filou Oostende maçı hakkında bilgiler...



Pınar Karşıyaka-Filou Oostende maçı, 17 Ekim günü saat 19.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılacak.



Müsabaka, Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar aracılığı ile takip edilebilecek.



İTALYANLARLA 22 MÜSABAKA



Bu sezona kadar Avrupa'da 29 farklı ülke takımıyla mücadele eden Pınar Karşıyaka, en çok İtalyanlarla karşılaştı.



İtalyan temsilcileriyle 22 müsabakaya çıkan Pınar Karşıyaka, İspanya ekipleriyle 21, Türk temsilcileriyle 20, Alman ekipleriyle 19 müsabakada mücadele etti.



AVRUPA'DA 27. SEZON



Avrupa'da 14'ü üst üste olmak üzere 27. sezonuna çıkacak Pınar Karşıyaka, şimdiye kadar 10 farklı organizasyonda yer alırken, 255 müsabakada 135 galibiyet, 118 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 20 bin 283 sayı atıp, potasında 19 bin 579 sayı gördü.



İKİ FİNALDE KUPAYA UZANAMADI



Pınar Karşıyaka, Avrupa kupaları tarihinde 2 kez final oynama başarısı gösterirken, kupa kaldıramadı.



2012-2013 sezonu EuroChallenge Kupası finalinde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilen Pınar Karşıyaka, 2020-2021'de de Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 kaybederek ikincilikte kaldı.



