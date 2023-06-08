Premier Lig | Alexis Mac Allister Liverpool'da

Liverpool, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Kırmızılar, uzun süredir gündemlerinde olan Alexis Mac Allister'ı kadrosuna kattı. Arjantinli oyuncu ile 2028 yılına kadar sözleşme yapıldı.



Arjantinli oyuncunun, yeni takımına 35 milyon pound karşılığında transfer olduğu belirtildi. Bonuslarla birlikte bu bonservis bedelinin 55 milyon pound'a yükselebileceği öğrenildi.



24 yaşındaki oyuncu Brighton'daki gibi 10 numaralı formayı giyecek.



Allister "Dünya Kupası zaferi sonrası daha fazla kupa kazanmak istiyordum ve burada başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Liverpool'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu kapıdan ilk girdiğinizde görebiliyorsunuz." dedi.



Son olarak Brighton forması giyen Allister, Katar'da ülkesiyle Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Takımı Brighton da tarihinde ilk kez Avrupa'ya katılım hakkı elde etmişti.

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