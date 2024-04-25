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Premier Lig'de 3 maçta 6 puan kaybeden Liverpool yara aldı

Premier Lig'de Liverpool, Everton'a 2-0 yenildi. Bu sonuçla son 3 maçta 6 puan kaybeden Liverpool şampiyonluk yarışında yara aldı.

Premier Lig'de 3 maçta 6 puan kaybeden Liverpool yara aldı

'de şampiyonluk mücadelesi veren , deplasmanda Everton'a 2-0 yenildi.

Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, Everton'a konuk oldu.

Everton, 27. dakikada Jarrad Branthwaite'nin golüyle Liverpool karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Ev sahibi ekip, 58. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçta başka gol olmayınca, Liverpool karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. "Kırmızılar", bu sonuçla şampiyonluk yolunda darbe aldı.

Günün diğer maçında, Manchester United, konuk ettiği Sheffield United'ı 4-2 yendi.

Bu sonuçla 74 puanda kalan Liverpool, 77 puanlı lider Arsenal'in ardından 2. sırada kaldı. İki maçı eksik Manchester City ise 73 puanda bulunuyor.

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