Premier Lig'de 3 maçta 6 puan kaybeden Liverpool yara aldı

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda Everton'a 2-0 yenildi.



Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, Everton'a konuk oldu.

Everton, 27. dakikada Jarrad Branthwaite'nin golüyle Liverpool karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Ev sahibi ekip, 58. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçta başka gol olmayınca, Liverpool karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. "Kırmızılar", bu sonuçla şampiyonluk yolunda darbe aldı.



Günün diğer maçında, Manchester United, konuk ettiği Sheffield United'ı 4-2 yendi.



Bu sonuçla 74 puanda kalan Liverpool, 77 puanlı lider Arsenal'in ardından 2. sırada kaldı. İki maçı eksik Manchester City ise 73 puanda bulunuyor.