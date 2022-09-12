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Premier Lig'de 3 maç daha ertelendi

Premier Lig'in 8. haftasında Brighton-Crystal Palace, Chelsea-Liverpool ve Manchester United-Leeds United maçları Kraliçe'nin cenaze töreni öncesindeki etkinlikler nedeniyle ertelendi.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 12.09.2022 - 22:00

Premier Lig'de 3 maç daha ertelendi

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ara verilen Premier Lig'e 16-18 Eylül'de 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu 7 futbol müsabakası oynanacak. Brighton-Crystal Palace, Chelsea-Liverpool ve Manchester United-Leeds United maçları ise Kraliçe'nin cenaze töreni öncesindeki etkinlikler nedeniyle ertelendi.

Ertelenen 7. haftadaki 10 maç ile 8. haftadaki 3 karşılaşmanın programı, ilerleyen günlerde duyurulacak.

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