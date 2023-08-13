PSG'de yaprak dökümü: Neymar için karar verildi

Geçtiğimiz günlerde Neymar'ın PSG'den ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öne sürülmüştü.

Bu gelişmelerin ardından Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal'in Neymar için Paris Saint-Germain'in kapısını çaldığı ifade edildi.



RMC Sport'a göre, Al-Hilal'in büyük bir teklif yaptığı ve başkent ekibinin bu teklifi kabul ettiği belirtildi.



Öte yandan Brezilyalı yıldızın henüz bu transferi onaylamadığı belirtilirken, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.



Henüz teklif edilen rakam bilinmese de Neymar'ın gelecek sezon PSG'de yer alması beklenmiyor.

2017 yılında Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olan Neymar, Fransız ekibiyle çıktığı 173 maçta 118 gol atıp 77 asist kaydetti.

KYLIAN MBAPPE KADRO DIŞI

Teknik Direktör Luis Enrique, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında "Geçmişte zaten karşılaşılan bir konu olan Mbappe davasında kulüp ile oyuncu arasında çözüm bulunmuştu. İstediğim bu ve umarım tekrar bir anlaşma ile sonuçlanır. Ama başkanın ne dediğini biliyorum. Kulüp her şeyden önce gelir ve buna yüzde 100 katılıyorum." ifadeleriyle Kylian Mbappe'nin sözleşmesini yenilememesi durumunda yönetimin kararlarını uygulamaktan çekinmeyeceğini belirtmişti.

İspanyol çalıştırıcı bu açıklamaların ardından Lorient mücadelesinin kadrosuna Neymar ve Kylian Mbappe'yi dahil etmedi.

Fransız ekibi Ligue 1'de sezonun ilk maçında sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.