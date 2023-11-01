Puskas Ödülü ne zaman verilecek? FIFA Puskas Ödülü adayları belli oldu

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı. Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu. Bu gelişmenin ardından tüm gözler bir diğer prestijli ödül olan Puskas Ödülüne çevrildi. İşte, 2023 Puskas Ödülü'nün verileceği tarih...



PUSKAS ÖDÜLÜ ADAYLARI KİMLER?



FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülü için 3'ü kadın 11 aday belli oldu.



2023 FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ve gollerin atıldığı karşılaşmalar şöyle:



Alvaro Barreal (Arjantin), Cincinnati-Pittsburgh Riverhounds (ABD Open Cup)



Linda Caicedo (Kolombiya), Almanya-Kolombiya (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)



Julio Enciso (Paraguay), Brighton-Manchester City, (İngiltere Premier Lig)



Seong-jin Kang (Güney Kore), Ürdün-Güney Kore (AFC Asya Kupası - U20)



Sam Kerr (Avustralya), Avustralya-İngiltere (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)



Brian Lozano (Uruguay), Atlas-CF America (Meksika Ligi MX)



Guilherme Madruga (Brezilya), Novorizontino-Botafogo SP (Brezilya Serie B)



Ivan Morante (İspanya), UD Ibiza-Burgos (İspanya 2. Lig)



Nuno Santos (Portekiz), Sporting-Boavista (Portekiz Primeira Lig)



Askhat Tagybergen (Kazakistan) Kazakistan-Danimarka (UEFA EURO Elemeleri)



Beatriz Zaneratto (Brezilya) Brezilya-Panama (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)



ÖDÜL NE ZAMAN VERİLECEK?



Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü son olarak, Polonya liginde Warta Poznan forması giyen ampute futbolcu Marcin Oleksy'ye gitti.



FIFA tarafından 2022 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, 28 Şubat 2023 tarihinde yapılmıştı.



2023 yılının en iyilerini belirleyecek törenin tarihi henüz net değil. Gala gecesinin gelecek şubat ayında yapılacağı tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



