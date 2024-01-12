Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya Süper Kupası finali)

İspanya Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da mücadele edecek olan Real Madrid-Barcelona, kritik mücadelede kupayı kaldırmak için sahada olacak. Peki, Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSPANYA SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Barcelona, kupanın ilk yarı final karşılaşmasında uzatmalar sonrasında Atletico Madrid'i 5-3 yenen Real Madrid ile 14 Ocak'ta TSİ 22.00'de finalde karşı karşıya gelecek.
Mücadele Tivibu Spor 1'den canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU
İspanya Süper Kupası'nda ikinci yarı final maçında Osasuna'yı 2-0 mağlup eden Barcelona finale adına yazdırdı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
Maçın 59. dakikasında İlkay Gündoğan'ın pası sonrasında topu ağlara gönderen Polonyalı forvet Robert Lewandowski, Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.
Katalan takımının finale kalmasını garantileyen ikinci gol ise 90+3. dakikada Lamine Yamal'dan geldi.
KUPANIN SON SAHİBİ BARCELONA OLMUŞTU
İspanya Süper Kupası 14 kez ile en çok kazanan kulüp olan Barcelona, geçen yılki finalde Real Madrid'i 3-1 yenerek bu kupanın son şampiyonu olmuştu.
Real Madrid ise 12 kez ile Süper Kupa'yı en çok kulüplerde ikinci sırada yer alıyor.
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