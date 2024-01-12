Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya Süper Kupası finali)

İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU



İspanya Süper Kupası'nda ikinci yarı final maçında Osasuna'yı 2-0 mağlup eden Barcelona finale adına yazdırdı.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.



Maçın 59. dakikasında İlkay Gündoğan'ın pası sonrasında topu ağlara gönderen Polonyalı forvet Robert Lewandowski, Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.



Katalan takımının finale kalmasını garantileyen ikinci gol ise 90+3. dakikada Lamine Yamal'dan geldi.



KUPANIN SON SAHİBİ BARCELONA OLMUŞTU



İspanya Süper Kupası 14 kez ile en çok kazanan kulüp olan Barcelona, geçen yılki finalde Real Madrid'i 3-1 yenerek bu kupanın son şampiyonu olmuştu.



Real Madrid ise 12 kez ile Süper Kupa'yı en çok kulüplerde ikinci sırada yer alıyor.